Nowy, narkotykowy "hub": Ten kraj jest na oku służb

Turcja może stawać się nowym hubem przemytu narkotyków do Europy z Ameryki Płd. - pisze agencja AP, powołując się na opinie ekspertów. Tureckie władze powiadomiły o skonfiskowaniu trzeciej co do wielkości partii kokainy w historii tego kraju.

Szef MSW Turcji Ali Yerlikaya poinformował, że policja turecka w trzech prowincjach skonfiskowała trzecią co do wielkości partię kokainy w historii kraju. Przechwycono 608 kg kokainy i ok. 830 kg substancji chemicznych potrzebnych do produkcji narkotyków.

Minister przekazał, że w ramach operacji policji, wymierzonej w międzynarodową grupę przestępczą, zatrzymano czterech cudzoziemców i dziewięciu Turków.

Eksperci alarmują

Jak pisze agencja Associated Press, eksperci ds. przestępczości zorganizowanej uważają, że Turcja staje się hubem tranzytowym kokainy przemycanej do Europy z Ameryki Południowej. Dzieje się to na tle zaostrzenia środków bezpieczeństwa w takich portach jak holenderski Rotterdam.

W raporcie z jesieni ubiegłego roku Global Initiative Against Transnational Organized Crime zaznaczono, że 44-procentowy wzrost konfiskacji kokainy w Turcji w latach 2021-2022 nie przekłada się na dane dotyczące konsumpcji narkotyków wewnątrz kraju. „To pokazuje, że kraj prawdopodobnie służy jako korytarz dla narkotyków” - oceniono.

Portal Turkish Minute również zwraca uwagę, że z marcowego raportu ONZ „Global Report on Cocaine 2023” wynika rosnąca rola Turcji jako kraju tranzytu kokainy. W 2021 roku skonfiskowano rekordową ilość substancji - 2,8 tony.

Kokainowy szlak

W dokumencie podkreślono, że część kokainy dociera do Turcji przez Afrykę Zachodnią, a część trafia na tureckie terytorium bezpośrednio z Ameryki Płd. Następnie narkotyk przemycany jest przez Morze Czarne i Bałkany.

Najwięcej kokainy - 1,1 tony w bananach z Ekwadoru - przejęto jednorazowo w Turcji w porcie w mieście Mersin w 2021 r.

Portal Bianet zauważa, że po ubiegłorocznych wyborach turecki rząd podjął intensywniejsze działania, by rozbić międzynarodowe siatki przestępcze, które znalazły schronienie w kraju.

Kontrowersyjne obywatelstwo

Przez lata nie cichły głosy krytyki w związku z polityką przyznawania obywatelstwa tureckiego, zgodnie z którą zagraniczni inwestorzy w tym ci zaangażowani w działania przestępcze, mogli zdobyć tureckie obywatelstwo dzięki nabyciu nieruchomości o wartości co najmniej 250 tys. USD.

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Fukushima: Tajemnicze narośla w sercu reaktora ZDJĘCIA

Koniec marzeń o produkcji czołgów? Dwugłos ekspertów

Katastrofa. Polacy zapłacą ok. 86 tys. zł za migranta

Stało się, jest nowy prezes Orlenu

Rząd prowadzi operacje wymierzone w liderów gangów międzynarodowych, w ramach których schwytano wielu poszukiwanych czerwoną notą. Bianet podkreśla, że władze, prowadząc te działania, dążą do usunięcia Turcji z szarej listy Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Brudnych Pieniędzy (FATF).

Natalia Dziurdzińska

PAP/ as/