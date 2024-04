Będzie nerwowo? GPW po ataku na Izrael

Złoty i giełda powinny odreagować, jeśli nie będzie dalszej eskalacji konfliktu między Iranem i Izraelem – powiedział w niedzielę PAP Marek Rogalski z DM BOŚ. Dodał, że piątkowe osłabienie złotego i spadki na giełdzie były spowodowane obawami związanymi z atakiem na Izrael. Jak warto przypomnieć, premier Izraela Benjamin Netanjahu zapowiadał wcześniej, że na bezpośredni atak z Iranu jego kraj odpowie tym samym

„Dalszy rozwój sytuacji na rynkach zależy od tego, co będzie się działo dalej w kwestii konfliktu między Iranem a Izraelem. Z tego co widać Iran poinformował, że nie będzie dalszych ataków, co można odbierać pozytywnie. Jeśli nie będzie dalszej eskalacji konfliktu, to złoty i giełda powinny odreagować” – powiedział PAP główny analityk walutowy Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska Marek Rogalski.

Polski złoty słabnie

W piątek złoty stracił do głównych walut. Osłabił się o ponad 1,6 proc. w stosunku do dolara, do 4,03 zł za dolara, oraz w stosunku do franka szwajcarskiego, który zdrożał o ponad 1,5 proc. i kosztował 4,42 zł. Zyskało również euro, które umocniło się o 0,7 proc. i kosztowało 4,28 zł. Także na warszawskiej giełdzie przeważały spadki – WIG20 stracił 0,9 proc. a WIG spadł o 0,75 proc.

Rynek obawiał się o to, jak rozwiną się wydarzenia na Bliskim Wschodzie, dlatego w piątek widzieliśmy osłabienie złotego, giełdy poszły w dół. Widać było odwrót od ryzykownych aktywów. Możliwe, że jeszcze w poniedziałek na otwarciu będzie widać spadki, ale jeśli nie będzie perspektywy dalszej eskalacji, to sytuacja może się wyciszyć i możemy zobaczyć odreagowanie na złotym i na giełdzie – powiedział Rogalski.

W nocy z soboty na niedzielę Iran wystrzelił w kierunku Izraela około 300 dronów i pocisków rakietowych. Irańskie siły zbrojne określiły atak jako odwet za zbombardowanie irańskiego konsulatu w Damaszku, w którym zginęło kilku irańskich oficerów. Iran oskarżył o to Izrael.

Według sił zbrojnych Izraela 99 proc. dronów i pocisków zostało zestrzelonych. Premier Izraela Benjamin Netanjahu zapowiadał wcześniej, że na bezpośredni atak z Iranu jego kraj odpowie tym samym.

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Koniec z ogrzewaniem węglem. Unia wkroczy do Twojego domu

Naukowcy zbadali, jak samotność wpływa na mózg

Konflikt światowy? Atak na Izrael i eskalacja napięć [RELACJA]

pap, jb