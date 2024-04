Nadchodzi nowy podatek ETS2! "Dla najbiedniejszych". Od UE

Od 2027 roku w Unii Europejskiej ma obowiązywać nowy system opodatkowania emisji dwutlenku węgla (CO2) związany z ogrzewaniem domów za pomocą węgla i gazu. Ten system, nazwany ETS2, jest rozszerzeniem obecnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS). Jak zauważa poseł Waldemar Buda „najbiedniejsi będą płacić jeszcze więcej”.

EU ETS, będący częścią pakietu regulacji „Fit for 55”, ma na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych przez przemysł, producentów energii i linie lotnicze. Dotychczasowe działania nie wystarczyły, by Unia Europejska osiągnęła swój cel neutralności klimatycznej do 2050 roku. W związku z tym ETS2 ma wprowadzić nowe opodatkowanie dla obywateli, związane z emisjami CO2 z budynków, transportu drogowego i innych sektorów.

Dobrze wiedzieć na czym będzie polegał nowy podatek, na który zgodziła się Polska w piątek (12.04.2024). ETS2 to będzie nowy podatek nałożony na użytkowników gazu i węgla! Czyli najbiedniejsi będą płacić jeszcze więcej. Na tym ma polegać sprawiedliwość transformacji energetycznej! Bogaci w elektrykach i z pompami ciepła nie zapłacą nic. Wiele domów ma instalacje ogrzewania na gaz czy węgiel, których przerobienie na niskotemperaturowe ogrzewanie podłogowe pod pompę ciepła jest albo niemożliwe albo będzie kosztowało kilkadziesiąt tysięcy! Oczywiście skończy się tym, że duża część osób postawiona przed takim wydatkiem będzie ograniczała ogrzewanie kosztem swojego zdrowia i płaciła kary! - alarmuje poseł Prawa i Sprawiedliwości Waldemar Buda.

Poseł dodaje, że rząd Prawa i Sprawiedliwości żądał uchylenia ETS1, który podnosiłby koszty prądu. Z kolei obecny rząd nie dość, że tego zaniechał, to zgodził się na podatek ETS2 dla właścicieli domów i mieszkań!

Podatek ma uderzyć w Polaków. Co zrobi rząd?

Pod ETS2 będą opodatkowane emisje CO2 związane z gazu, węgla i oleju opałowego wykorzystywanego do ogrzewania domów. To może oznaczać dodatkowe obciążenia dla Polaków, którzy często korzystają z powszechnych źródeł ciepła. Według Unii Europejskiej celem wprowadzenia tych podatków jest przeznaczenie pieniędzy obywateli, tzw. zainwestowanie w bardziej ekologiczne źródła energii. Dochód z tych podatków będzie przeznaczony na programy wspierające wymianę dotychczasowych źródeł ciepła na bardziej przyjazne środowisku, oparte na odnawialnych źródłach energii.

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Koniec z ogrzewaniem węglem. Unia wkroczy do Twojego domu

Naukowcy zbadali, jak samotność wpływa na mózg

Konflikt światowy? Atak na Izrael i eskalacja napięć [RELACJA]

Na podstawie nieruchomosciinfor, tt, jb