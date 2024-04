Włosi dumni ze swoich marek

Po raz pierwszy w historii w poniedziałek obchodzono we Włoszech krajowy Dzień Made in Italy. Chodzi o to, by uzmysłowić ludziom znaczenie tradycji i rodzimej produkcji. Na dzień ten wybrano rocznicę urodzin Leonarda da Vinci.

We Włoszech istnieje Ministerstwo ds. Firm i Made in Italy utworzone po raz pierwszy w centroprawicowym rządzie Giorgii Meloni. Od przyszłego roku szkolnego w liceach będą klasy o takim profilu.

Kolejną inicjatywą na rzecz obrony tego, co włoskie, jest Dzień Made in Italy, ustanowiony na mocy ustawy. Hasła tego dnia to: „tożsamość, innowacja, edukacja i internacjonalizacja” - wyjaśnił szef resortu ds. firm i Made in Italy Adolfo Urso.

Jak powiedział minister, dzień ten został ogłoszony, by podkreślić wartość krajowej produkcji, promować ją i jej bronić, uznając także jej znaczenie społeczne.

To dziedzictwo tożsamości, nie tylko marka, ale nasza wizytówka na świecie. Chcemy pokazać włoskie doskonałości- powiedział minister.

W całym kraju i za granicą odbywają się więc wydarzenia, promujące włoskie produkty i artykuły oraz tradycje. Wystawy, koncerty, laboratoria, warsztaty kulinarne i wizyty w fabrykach potrwają do końca kwietnia.

W Rzymie zainaugurowana zostanie wystawa „Lustro włoskiej doskonałości”, na której zaprezentowana będzie moda, biżuteria, a także żywność, oferta turystyczna, motoryzacyjna i żeglarska.

W Mediolanie można będzie zobaczyć ekspozycję „Geniusz włoskiego designu”.

W związku z tym dniem federacja włoskiej mody przygotowała vademecum dla firm i klientów w ramach walki z podróbkami. Jak poinformowano, celem tej publikacji jest krzewienie odpowiedzialnych zakupów i włoskiego stylu życia poprzez dokonywanie właściwych wyborów.

W obchody Dnia Made in Italy włączyło się też radio i telewizja RAI.

Z Rzymu Sylwia Wysocka(PAP)/bz

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Bruksela uderza nie tylko we właścicieli domów

Nadchodzi nowy podatek ETS2! „Dla najbiedniejszych”. Od UE

Unia bierze się za łososie. Producenci w strachu