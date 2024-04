Marchewka coraz rzadziej z polskiego pola

Produkcja marchwi w Polsce spada, a lukę wypełnia import z Rosji i Niemiec. Mimo że nasz kraj jest jednym z największych producentów tego warzywa w UE, susza i nieprzewidywalna pogoda wpychają nas w rolę importera.

Jak zauważa Fundacja Polska z Natury marchewka jest z nami od wieków. Co prawda wiele warzyw wchodzących w skład tzw. włoszczyzny przywiozła do Polski królowa Bona, ale nie marchew. Warzywo to rośnie u nas co najmniej od czasów króla Władysława Łokietka, czyli od XIII wieku. Niewielu Polaków wyobraża więc sobie, że mogłoby go nagle zabraknąć.

Ale choć Polska znajduje się na trzecim miejscu wśród producentów marchwi w Unii Europejskiej (po Niemczech i Francji), w ostatnich latach produkcja tego warzywa drastycznie spada.

30 procent mniej

Spowodowane przez zmiany klimatyczne susze od 2018 r. występują u nas już niemal co roku. A to przekłada się na produkcję marchwi. Jeszcze w 2017 r. wyprodukowano jej 827 tys. ton, podczas gdy w 2023 już tylko 580 tys. ton. To spadek o prawie 30 proc. w ciągu zaledwie sześciu lat!

Skoro z rynku w ciągu kilka lat zniknęło 250 tys. ton marchwi, ktoś musiał zaspokoić popyt. Portal SadyOgrody.pl wskazuje, że ogółem w 2023 r. import marchewki do Polski wzrósł o 60 proc.

Kto wypełnia tę lukę?

A portal warzywa.pl wskazuje, że w 2023 roku Polska sprowadziła 60,98 tys. ton marchwi. Dostawy napływały z aż 38 kierunków. W pierwszej dziesiątce są Białoruś, Rosja (objęta przecież embargiem), a także Kazachstan.

Najwięcej marchwi w 2023 roku sprowadziliśmy z Włoch (14,43 tys.). Niewiele mniej towaru zaimportowano z Holandii (13,54 tys. ton). Podium zamykają nasi zachodni sąsiedzi, czyli Niemcy (9,48 tys. ton). To daje jednak największy wzrost importu. Według Trending Economics wartość importu marchwi i rzepy z Niemiec wzrosła z 2022 na 2023 r. o 50 proc.

bz

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Wzrost VAT już ma skutki: Ceny rosną zastraszająco

Będziemy pracować dłużej: Wiek emerytalny - w górę

Koniec z ogrzewaniem węglem. Unia wkroczy do Twojego domu

Nadchodzi nowy podatek ETS2! „Dla najbiedniejszych”. Od UE

Ukraina chce włączyć Polskę do wojny? Jest deklaracja