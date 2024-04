Polska ma oddać Patrioty Ukrainie? Tego chce UE

Kraje Unii Europejskiej powinny wyjąć ze swoich magazynów wyrzutnie rakietowe Patriot, przechowywane tam na „wszelki wypadek” i przekazać je Ukrainie - oświadczył w czwartek szef dyplomacji UE Josep Borrell, który uczestniczy w spotkaniu szefów dyplomacji państw G7 na włoskiej wyspie Capri.

„Nie możemy liczyć wyłącznie na USA. Powinniśmy wziąć na siebie odpowiedzialność i przestać powtarzać: O, tak, zrobią to Stany Zjednoczone. My (sami) powinniśmy to zrobić. Posiadamy Patrioty, systemy obrony przeciwrakietowej. Powinniśmy wyjąć je z hangarów, gdzie są (przechowywane) na wszelki wypadek i wysłać je na Ukrainę, gdzie szaleje wojna. Jestem przekonany, że to zrobimy, ale trzeba tego dokonać szybko” - podkreślił Borrell, cytowany przez agencję Interfax-Ukraina.

W ocenie Borrella nie tylko Europa, ale też cały świat zachodni „nie może pozwolić sobie na zwycięstwo Putina”.

Ukraińcy walczą, lecz potrzebują broni. Powinniśmy dostarczać to (uzbrojenie) znacznie szybciej.

Według wysokiego przedstawiciela UE decyzja w sprawie przekazania Kijowowi dodatkowych systemów obrony powietrznej musi być podjęta w ciągu najbliższych dni. Jak bowiem podkreślił, w przeciwnym razie rosyjskie wojska mogą całkowicie zniszczyć ukraińską sieć elektroenergetyczną.

„Żaden kraj nie może walczyć bez energii elektrycznej w domach, fabrykach, na linii frontu, (po prostu) wszędzie” - zaznaczył Borrell.

Rutte odda Patrioty

W środę wieczorem premier Holandii Mark Rutte, który uczestniczy w nieformalnym szczycie Rady Europejskiej w Brukseli, oświadczył, że jego kraj może zakupić wyrzutnie Patriot od państw niechętnych do przekazania tego uzbrojenia Ukrainie. „Możemy nabyć od nich tę broń i dostarczyć ją Kijowowi. Mamy na to pieniądze” - ogłosił szef holenderskiego rządu.

Jak podkreślają władze Ukrainy, celem ostatnich rosyjskich ataków rakietowych i nalotów dronów jest nie tylko maksymalne ograniczenie potencjału energetycznego Ukrainy, ale też wyczerpanie środków obrony powietrznej tego państwa. Przedstawiciele rządu, m.in. szef MSZ Dmytro Kułeba, od dawna zabiegają w krajach Zachodu o dodatkowe dostawy wyrzutni rakietowych, przede wszystkim systemów Patriot.

