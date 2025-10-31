Polska potęgą w produkcji i eksporcie zniczy

Polska jest zdecydowanym liderem w Europie w produkcji i eksporcie zniczy nagrobnych, a na świecie wyprzedzają nas tylko Chińczycy. Ale za rok może się to zmienić, bo firmom znad Wisły depcze po piętach kolejny konkurent z Azji - pisze we wtorek „Rzeczpospolita”.

Z danych International Trade Center oraz Akcenty, do których dotarła „Rzeczpospolita” wynika, że produkcja zniczy na potrzeby rynków zagranicznych dała w Polsce w ostatnim roku 727 mln euro, „co oznacza imponujący 16,2 proc. udział w globalnym rynku”. Gazeta podkreśla, że daje to Polsce pozycję lidera w Europie, a na świecie więcej zniczy eksportują tylko Chiny.

Do tych krajów sprzedajemy znicze

Z danych wynika również - jak czytamy - że najwięcej polskich zniczy trafia do Niemiec, Holandii i Rumunii. W 2024 r. ich eksport z Polski spadł, choć nieznacznie, bo o 3 proc.

Kolejnym ważnym graczem na globalnym rynku poza Polską i Chinami jest Wietnam, który dzieli od wyników polskiego eksportu niewielki dystans. Jego udział w globalnym eksporcie zniczy jest niższy tylko 0,1 pkt. proc. Co więcej, w 2024 r. Wietnam zwiększył eksport aż 62 proc. - pisze „Rz”.

pap, jb

