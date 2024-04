Domański: Główne ryzyko inflacyjne jest za nami

Inflacja konsumencka może nieco przyspieszyć w najbliższych kwartałach, ale główne ryzyko inflacyjne jest za nami, ocenił minister finansów Andrzej Domański w rozmowie z telewizją CNBC. Według niego, inwestycje przyspieszą w II połowie br. a wzrost gospodarczy wyniesie 3 proc. w br. i przyspieszy do 3,5-3,7 proc. w przyszłym roku. „Zanotowaliśmy najniższe tempo wzrostu inflacji od pięciu lat, co jest bardzo dobrą wiadomością. Mówiąc to, widzimy pewną presję i ryzyko, że tempo inflacji przyspieszy w najbliższych kwartałach. Jednakże uważam, że główne ryzyko inflacyjne jest już za nami” - powiedział minister Domański w rozmowie z telewizją CNBC.

Wskazał, że głównym silnikiem wzrostu gospodarczego w 2024 r. będzie konsumpcja prywatna.

„W tym roku oczekujemy wzrostu PKB o 3 proc. r/r i następnie przyspieszenia do 3,5-3,7 proc. w 2025 roku. Wciąż głównym silnikiem wzrostu będzie konsumpcja prywatna - widzimy istotny wzrost wynagrodzeń, co przekłada się na rosnącą konsumpcję. Również mamy napływ funduszy unijnych - w piątek nastąpił największy transfer, odkąd Polska wstąpiła do Unii Europejskiej. Mam nadzieję, że inwestycje będą rosły od drugiej połowy bieżącego roku” - powiedział minister.

Domański podkreślił, że obok funduszy z UE gospodarka potrzebuje przyciągnąć więcej inwestorów zagranicznych i ”jest wiele powodów, by inwestować teraz w Polsce”; według niego „Polska jest najlepszym krajem do inwestycji w Europie” z dobrze zdywersyfikowaną gospodarką.

„Zdecydowanie nie możemy wyłącznie polegać na funduszach unijnych, potrzebujemy przyciągać więcej inwestorów zagranicznych, by dokonać zielonej transformacji energetycznej w Polsce” - stwierdził minister.

Domański ocenił, że od wyborów 15 października złoty jest „bardzo mocny”, rentowności polskich obligacji „idą istotnie w dół”, a „rynek ponownie zaczyna wierzyć w polską gospodarkę”.

Prognozy PKP Polski w górę

Wczoraj Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) podał w prognozie, że wzrost PKB Polski wyniesie 3,1 proc. w 2024 r. (wobec 2,8 proc. oczekiwanych na br. w styczniu). MFW podwyższył prognozę na 2025 r. do 3,5 proc. z 3,2 proc.. Inflacja konsumencka CPI w Polsce sięgnie 6,4 proc. na koniec 2024 r. (wobec 6,2 proc. na koniec 2023 r.) i spowolni do 3,9 proc. na koniec 2025 r.

Jak podał wcześniej Główny Urząd Statystyczny (GUS), inflacja konsumencka wyniosła 2 proc. w ujęciu rocznym w marcu 2024 r. W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 0,2 proc.. Według szacunków Narodowego Banku Polskiego (NBP) inflacja konsumencka zmieści się pomiędzy 3,9 proc. r/r (w sytuacji zachowania obecnie obowiązujących tarcz antyinflacyjnych), a 7,5 proc. (w przypadku ich całkowitego zniesienia) na koniec bieżącego roku.

