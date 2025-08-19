Co Trump obiecał Zełenskiemu? Fala komentarzy z Europy

Władimir Putin zgodził się na gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy - powiedział prezydent USA Donald Trump na początku spotkania z europejskimi przywódcami i prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Zapowiedział również dyskusję o wymianie terytoriów. Natomiast goście chwalili jego propozycję o gwarancjach bezpieczeństwa na wzór NATO.

W poniedziałek w Waszyngtonie doszło do spotkania prezydenta USA Donalda Trumpa z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Amerykański przywódca zapowiedział podczas tego spotkania, że będzie omawiać kwestię gwarancji bezpieczeństwa Ukrainy podobnych do tych zawartych w art. 5 traktatu o NATO. Zasugerował też wsparcie dla ewentualnych europejskich sił gwarantujących pokój w Ukrainie.

Szczyt na Alasce utwierdził mnie w przekonaniu, że choć są jeszcze trudne kwestie, to porozumienie jest w zasięgu ręki. I wierzę, że prezydent Putin, podejmując bardzo ważny krok, zgodził się, że Rosja zaakceptuje gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy. To jeden z kluczowych punktów, które musimy rozważyć i będziemy to rozważać przy stole negocjacyjnym: kto będzie robić co - oświadczył Trump na początku spotkania w sali wschodniej Białego Domu.

Zapowiedział też dyskusje o wymianie terytorium z Rosją, opartej na obecnej linii kontaktu. Wyraził też przekonanie, że Putin chce pokoju i że zamierza omówić z nim tuż po piątkowym spotkaniu możliwe spotkanie trójstronne. Ocenił, że w ciągu 1-2 tygodni przekonamy się, czy doprowadzi to do zakończenia walk.

Przełom?

Prezydent Zełenski stwierdził natomiast, że odbył bardzo dobre rozmowy z Trumpem - najlepsze do tej pory - i uznał za przełom, że przedmiotem rozmów są gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy. Ponownie wyraził gotowość do spotkania z Putinem, dodając, że chciałby, by obecny przy nim był również Trump.

Trump z kolei zapewniał Zełenskiego, że jeśli dojdzie do spotkania, zobaczy, że Putin „też chce coś zrobić” i przewidywał, ze wkrótce uwolni ukraińskich więźniów, o których dopominał się ukraiński prezydent.

Inni zebrani liderzy chwalili Trumpa za propozycję gwarancji bezpieczeństwa na wzór NATO-wskiego artykułu piątego, uznając to za przełom.

KOMENTARZE

Dyrektor Studiów Wschodnich

„Spotkanie prezydenta USA Donalda Trumpa z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim w Waszyngtonie było ważne, ale nie wydaje mi się, że przybliżyło zakończenie wojny” - ocenił w rozmowie z PAP dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich (OSW) Wojciech Konończuk.

Konończuk ocenił w rozmowie z PAP, że były to ważne spotkania. Myślę, że najważniejszą sprawą, która tam padła, która była dyskutowana zarówno podczas spotkania Zełenskiego z Trumpem, jak i potem w szerszym gronie z liderami europejskimi, to są gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy – podkreślił ekspert.

Ale – jak zauważył – „diabeł, jak zawsze, tkwi w szczegółach”. – A tych szczegółów nie znamy. Więc nie wiemy, co one w praktyce miałyby oznaczać – zaznaczył.

Konończuk zwrócił uwagę, że prezydent Trump jako jedyny polityk na tym spotkaniu mówił o kwestii wymiany terytoriów.

Zełenski tego nie podchwycił i widać było, że Zełenski od samego początku tego spotkania wyciągnął wnioski z tej katastrofy, która miała miejsce podczas pierwszego spotkania w Gabinecie Owalnym. To był zupełnie inny Zełenski. Lepiej przygotowany do tego spotkania. Widać, że nauczył się, jak trzeba z Trumpem rozmawiać – ocenił Konończuk.

W ocenie Konończuka spotkanie Trumpa z Zełenskim i liderami europejskimi zakończyło się bez jakichkolwiek konkluzji.

Ono było ważne ze względu na potwierdzenie jedności transatlantyckiej, pokazało też, że zostały załagodzone relacje Trump-Zełenski. Ale gdybyśmy mieli popatrzeć na jakieś konkretne ustalenia, to pewnie jest postęp, jeśli chodzi o gwarancje bezpieczeństwa, ale nie znamy. Pewnie udało się trochę zrównoważyć to spotkanie Trumpa z Władimirem Putinem na Alasce, ale nie mam wrażenia, że jesteśmy bliżej zakończenia wojny po dzisiejszych spotkaniach w Waszyngtonie – podkreślił ekspert.

Na pytanie, czy według niego dojdzie do trójstronnych rozmów między Trumpem, Zełenskim i Putinem, Konończuk stwierdził, że nie.

Wydaje mi się, że w najbliższym czasie do nich nie dojdzie, dlatego że Putin pojedzie na takie spotkanie tylko w jednym celu, po to, żeby Zełenski podpisał warunki, których chce od niego Rosja – zaznaczył.

– Dzisiaj w komunikacie rosyjskiego MSZ-u, który ukazał się w trakcie trwania spotkania w Waszyngtonie, MSZ rosyjski jasno napisał, że jest kategorycznie przeciwny siłom państw NATO na Ukrainie oraz że w Kijowie.

Analityk think tanku

„Poniedziałkowe spotkanie prezydenta USA Donalda Trumpa z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim wygląda bez wątpienia lepiej od pierwszeg. Trump zdaje się popierać gwarancje bezpieczeństwa – powiedział PAP analityk think tanku Atlantic Council Andrew D’anieri.

Ekspert zaznaczył, że są to wstępne wnioski wyciągnięte na podstawie otwartej dla mediów części spotkania w Białym Domu.

– Bez wątpienia to lepsze spotkanie Trumpa z Zełenskim od tego, gdy spotkali się po raz pierwszy – powiedział D’Anieri, odnosząc się do sytuacji z lutego, gdy rozmowa obu przywódców w Gabinecie Owalnym Białego Domu zakończyła się kłótnią.

Sekretarz NATO

Sekretarz generalny NATO Mark Rutte powiedział w poniedziałek, że podczas spotkania w Białym Domu nie omawiano ewentualnej obecności zachodnich żołnierzy w Ukrainie. W wywiadzie dla Fox News stwierdził, że będzie to przedmiotem nadchodzących dyskusji.

W ogóle o tym dzisiaj nie rozmawialiśmy, więc będzie to częścią dyskusji, która właśnie się rozpocznie - powiedział Rutte w wywiadzie dla Fox News, odpowiadając na pytanie o możliwości wysłania amerykańskich żołnierzy na Ukrainę.

Ursula von der Leyen

„Dobrze, że mówimy o gwarancjach bezpieczeństwa podobnych do art. 5 NATO - oświadczyła szefowa Komisji Europejskiej. Dodała, że jednym z priorytetów negocjacji powinna być sprawa ukraińskich dzieci wywiezionych do Rosji. - Dzieci powinny wrócić na Ukrainę, do ich rodzin - zaapelowała.

Kanclerz Niemiec

Słowa przestrogi skierował natomiast kanclerz Niemiec Friedrich Merz, który stwierdził, że konieczne jest zawieszenie broni.

Nie wyobrażam sobie, by następne spotkanie odbyło się bez zawieszenia broni. Pracujmy nad tym i nałóżmy presję na Rosję. Bo wiarygodność tego procesu, tego przedsięwzięcia, które podejmujemy dzisiaj, zależy co najmniej od zawieszenia broni - powiedział Merz, dodając, że mówi o spotkaniu trójstronnym między Putinem, Zełenskim i Trumpem.

Trump odparł, że Zełenski i Putin spotkają się i „zobaczy, czy mogą to zrobić”, ale dodał, że rozwiązał sześć konfliktów bez konieczności zawierania rozejmów.

Emmanuel Macron

Stanowisko Merza poparł prezydent Francji Emmanuel Macron, który stwierdził, że by osiągnąć porozumienie konieczne jest „powstrzymanie zabijania” i podkreślił, że wszyscy zgadzają się z tym zdaniem. Macron pochwalił jednak ideę spotkania trójstronnego, jako jedyny sposób na zakończenie wojny. Dodał też, że potrzebne będzie spotkanie wielostronne z udziałem przywódców europejskich, bo „kiedy mówimy o gwarancjach bezpieczeństwa, mówimy o bezpieczeństwie europejskim”.

