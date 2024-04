Wiosna w mieszkaniówce na całego

Liczba mieszkań oddanych do użytkowania w marcu br. spadła o 12,4 proc. r/r do 17 947, zaś w ujęciu miesięcznym wzrosła o 11,8 proc., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Eedług GUS liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto w marcu br., wzrosła o 30 proc. r/r i wyniosła 23 807, zaś w ujęciu miesięcznym wzrosła o 15,8 proc., Liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym, wzrosła w marcu br. o 33,1 proc. r/r do 27 118, a w ujęciu miesięcznym wzrosła o 26,8 proc.

49 tys. mieszkań, 4,5 mln mkw. oddanych do użytkowania

Liczba mieszkań przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem oddanych do użytkowania w ub. miesiącu wyniosła 11 327, co oznacza spadek o 0,7 proc. r/r. W ujęciu miesięcznym odnotowano wzrost o 15,6 proc., podał GUS.

„Według wstępnych danych, w okresie styczeń-marzec 2024 roku oddano do użytkowania 48,8 tys. mieszkań, tj. 11,9 proc. mniej niż w analogicznym okresie 2023 roku. Deweloperzy przekazali do eksploatacji 29,4 tys. mieszkań - o 4 proc. mniej niż przed rokiem, natomiast inwestorzy indywidualni 18,2 tys. mieszkań, tj. o 22,5 proc. mniej. W ramach tych form budownictwa wybudowano łącznie 97,8 proc. ogółu nowo oddanych mieszkań. W pozostałych formach budownictwa oddano do użytkowania łącznie 1,1 tys. mieszkań (tj. o 0,1 tys. mniej niż przed rokiem)” - czytamy w komunikacie.

Powierzchnia użytkowa nowo wybudowanych mieszkań wyniosła 4,5 mln mkw., czyli o 15,6 proc. mniej niż przed rokiem, a jej przeciętna wartość dla jednego mieszkania ukształtowała się na poziomie 91,3 m2.

Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto w marcu br., wzrosła o 30 proc. r/r i wyniosła 23 807, zaś w ujęciu miesięcznym wzrosła o 15,8 proc., podał Główny Urząd Statystyczny. W grupie lokali przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem odnotowano wzrost liczby mieszkań, których budowę rozpoczęto - o 43,2 proc. r/r do 15 764 lokali, a w ujęciu miesięcznym zanotowano wzrost o 11,2 proc..

„Od stycznia do marca 2024 r. rozpoczęto budowę 60,1 tys. mieszkań, tj. o 55,8 proc. więcej niż przed rokiem. Deweloperzy rozpoczęli budowę 42 tys. mieszkań (o 79,3 proc. więcej), a inwestorzy indywidualni 17 tys. (o 16,1 proc. więcej). Łącznie udział tych form budownictwa wyniósł 98,2 proc. ogólnej liczby mieszkań. W pozostałych formach budownictwa rozpoczęto budowę 1,1 tys. mieszkań (w ubiegłym roku 0,5 tys.)” - informuje GUS.

Szacuje się, że na koniec marca 2024 roku w budowie pozostawało 812,2 tys. mieszkań, tj. o 0,5 proc. mniej niż w analogicznym miesiącu 2023 r.,.

Pozwoleń na budowę zdecydowanie więcej

Liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym, wzrosła w marcu br. o 33,1 proc. r/r do 27 118, a w ujęciu miesięcznym wzrosła o 26,8 proc., podał Główny Urząd Statystyczny.

Inwestorzy budujący na sprzedaż lub wynajem uzyskali w ubiegłym miesiącu 19 927 pozwoleń (wzrost o 48,3 proc. r/r i 28,8 proc. m/m), podał również GUS.

„W pierwszym kwartale 2024 r. wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia budowy 69 tys. mieszkań, tj. o 32,8 proc. więcej niż przed rokiem. Pozwolenia na budowę największej liczby mieszkań otrzymali deweloperzy (50,0 tys., wzrost o 44,6 proc. r/r) oraz inwestorzy indywidualni (17,6 tys., wzrost o 12,7 proc.). Łącznie w ramach tych form budownictwa otrzymano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia budowy z projektem budowlanym dla 97,9 proc. ogółu mieszkań. W pozostałych formach budownictwa odnotowano 1,4 tys. mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym (w ubiegłym roku 1,8 tys.)” - czytamy w komunikacie.

