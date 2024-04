Polskie nieruchomości mniej atrakcyjne? Ekspert wyjaśnia

„Negatywny wpływ na postrzeganie naszego rynku mieszkaniowego ma wojna tocząca się za naszą wschodnią granicą” - mówi w wywiadzie dla wGospodarce.pl ekspert Rynek Pierwotny.pl Marek Wielgo.

Arkady Saulski: Konflikt na wschodzie niewątpliwie wpłynął na rynek nieruchomości i nie myślę tu tylko o napływie uchodźców, ale też zaufaniu inwestorów. Czy krótko po wojnie nastąpiły zmiany zaufania do naszego rynku?

Marek Wielgo: Od czasu przystąpienia Polski do UE właściwie nieprzerwanie rosła liczba transakcji mieszkaniowych z udziałem cudzoziemców. Spadek zainteresowania mieszkaniami odnotowaliśmy w covidowym roku 2020, ale już w kolejnych dwóch latach nastąpił potężny wzrost, który dość nieoczekiwania zatrzymał się w ubiegłym roku. Dane MSWiA pokazują, że zapał do kupowania mieszkań w Polsce zmalał szczególnie wśród obywateli krajów z Zachodniej Europy, zwłaszcza Niemiec, Austrii, Francji czy Wielkiej Brytanii. Przyczyną może być splot kilku okoliczności. Np. ceny mieszkań w Polsce, a szczególnie w największych metropoliach, przestały być atrakcyjne. Do tego dochodzi kwestia mniejszej dostępności kredytów z uwagi na wysokie oprocentowanie.

Wojna na pewno też negatywnie wpływa na postrzeganie naszego rynku!

Tak - prawdopodobnie negatywny wpływ na postrzeganie naszego rynku mieszkaniowego ma wojna tocząca się za naszą wschodnią granicą. A ściślej przekonanie, że Polska może być kolejnym celem ataku Rosji. Tak więc lepiej trzymać się z dala od Putina. Zresztą, także z tego względu coraz więcej naszych rodaków woli inwestować swoje nadwyżki finansowe w nieruchomości na południu Europy.

Kupujemy na Zachodzie?

Tak, Polacy chętnie kupują domy i mieszkania w Hiszpanii, a obywatele Hiszpanii – w Polsce. Z danych MSWiA wynika, że kupione przez nich w ubiegłym roku mieszkania miały łączną powierzchnię 9,4 tys. m kw., czyli o jedną piątą większą niż rok wcześniej. Może wynikać to z faktu, że Hiszpanie, którzy przyjeżdżają do naszego kraju za pracą, decydują się na dłuższy pobyt.

Czy poza zakończeniem konfliktu na Ukrainie możliwe są jakieś działania, które poprawią sytuację?

Trudno przewidzieć, czy po zakończeniu wojny w Ukrainie, mieszkania w Polsce wrócą do łask obcokrajowców, zwłaszcza z Europy Zachodniej. Ale nawet jeśli Niemcy, Brytyjczycy czy Francuzi nie będą kupować ich coraz więcej, to zainteresowanie wzrośnie ze strony nacji, które będą wiązać swoją przyszłość z naszym kraje ze względu na pracę. Widać to na przykładzie obywateli Indii czy Turcji.

Rozmawiał Arkady Saulski.

