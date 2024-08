Ekspert o F-35: Polska dołącza do elitarnego klubu

Dziś na scenę wjedzie - dosłownie - Husarz, czyli pierwszy z zamówionych przez Polskę samolotów F-35A. „F35 to najwyższa kategoria zdolności bojowych” - argumentuje w rozmowie z wGospodarce.pl analityk Piotr Langenfeld.

Dziś odsłonięty zostanie pierwszy samolot F-35A, produkowany przez koncern Lockheed Martin dla Polski. Husarz, bo takie miano będą nosiły polskie eFy będzie największym skokiem technologicznym w dziejach Wojska Polskiego. Do czego posłuży polski F-35, i czy maszyny te odegrałyby istotną rolę w przypadku ewentualnego konfliktu z Rosją? O tym rozmawiamy z analitykiem i ekspertem ds. bezpieczeństwa Piotrem Langenfeldem.

Arkady Saulski: W jaki sposób F35 wzmocni Wojsko Polskie?

Piotr Langenfeld: F35 to najwyższa kategoria zdolności bojowych. To najnowocześniejszy samolot, ale i platforma uzbrojenia, nie porównywalna z niczym innym.

F35 to najwyższa jakość nowoczesnych technologii

O jakich przewagach dokładnie mówimy?

To przewaga w powietrzu nad lotnictwem potencjalnego nieprzyjaciela. Możliwość śledzenia i atakowania kilku celów powietrznych w przypadku jednej maszyny. To utrudnione wykrycie przez nieprzyjaciela, a co za tym idzie niepostrzeżone podejście do celu naziemnego. F35 będzie zintegrowany z inny i systemami takimi jak sensory czołgów, czy śmigłowców Apache. Będzie mógł przekazywać obraz sytuacji operacyjnej do centrów dowodzenia różnego szczebla

Czy obecność tych samolotów sprawi, że nasze wojsko wejdzie w nową erę technologiczną?

Tak. F35 to najwyższa jakość nowoczesnych technologii. Dołączamy do elitarnego klubu posiadaczy tej maszyny. Co ważniejsze, nasze F-35 będą operować w pobliżu najbardziej niebezpiecznego obszaru w Europie.

Nasze F-35 będą operować w pobliżu najbardziej niebezpiecznego obszaru w Europie

A więc potencjał odstraszający?

Zdecydowanie! Samo ich pojawienie się wraz z np. pociskami dalekiego zasięgu, wymusi na nieprzyjacielu przewartościowanie planów rozmieszczenia choćby własnych baz. Jak skutecznie działa F-35 pokazują doświadczenie z bliskiego wschodu. Nie ma chyba oficjalnych potwierdzeń ale to izraelskie eFy, dokonują spustoszenia w syryjskiej obronie przeciwlotniczej, dostarczanej, a jakże, z Rosji!

Skoro o konfrontacji z rosyjskim sprzętem mowa - czy ew. wojna z Rosją - jak wskazują wojskowi NATO - faktycznie miałaby charakter rakietowo-lotniczy? Jaką rolę w takim konflikcie odegrałby polski F35?

Mogę tylko wyobrazić sobie jak takie starcie bedzie wyglądało. Ukraina pokazała jak skuteczne są zachodnie, głównie amerykańskie systemy powietrzne i rakietowe. Wojna pokazuje też jak ważne jest wsparcie z powietrza, nawet starymi bombami używanymi przez Rosjan. Zgodnie z doktryną amerykańską jak i natowską, należy wywalczyć przewagę, a potem panowanie w powietrzu.

Jak skutecznie działa F-35 pokazują doświadczenie z Bliskiego Wschodu

Jak tę przewagę osiągnąć?

Trzeba szybciej wykrywać samoloty przeciwnika, potem obronę przeciwlotniczą, atakować lotniska z dłuższego dystansu i wtedy uderzać na siły lądowe, a przede wszystkim ich logistykę.

Rozmawiał Arkady Saulski

