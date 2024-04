Ukrainiec mieszkający za granicą - w kamasze!

Konsulaty Ukrainy przestały świadczyć usługi mężczyznom w wieku mobilizacyjnym – podał portal Suspilne. Szef MSZ Ukrainy Dmytro Kułeba zapowiedział, że wkrótce resort poinformuje o nowych regulacjach wobec mężczyzn podlegających służbie wojskowej, przebywających za granicą.

MSZ może zawiesić świadczenie usług konsularnych w placówkach zagranicznych dla mężczyzn w wieku mobilizacyjnym – pisze agencja Interfax-Ukraina, powołując się na wpis Kułeby na platformie X.

Jeśli ci ludzie uważają, że ktoś tam, daleko na froncie, walczy i oddaje swoje życie za to państwo, a ktoś posiedzi za granicą, a przy tym będzie otrzymywać od państwa usługi, to tak to nie działa

Imigracja nie zwalnia z obowiązków

Jak podkreślił, przebywanie za granicą nie zwalnia z obowiązków wobec państwa, a on sam wydał polecenie, by przywrócić „sprawiedliwe podejście do mężczyzn w wieku mobilizacyjnym na Ukrainie i poza nią”. „To będzie uczciwe” – oświadczył szef dyplomacji.

Szczegółowe regulacje

Kułeba zapowiedział też, że wkrótce MSZ poinformuje szczegółowo o trybie świadczenia usług konsularnych dla mężczyzn w wieku mobilizacyjnym w placówkach za granicami Ukrainy. Ma to związek z uchwaloną niedawno ustawą, dotyczącą m.in. mobilizacji. Po rozpoczęciu przez Rosje inwazji na Ukrainę, władze w Kijowie wydały zakaz wyjazdu z kraju dla mężczyzn w wieku 18-60 lat.

