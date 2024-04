Korupcja w ukraińskim rządzie

Ukraiński minister polityki rolnej Mykoła Solski jest podejrzany o korupcję. Polityk miał przekazywać państwowe grunty w prywatne ręce i inkasować za to grube miliony dolarów.

O sprawie poinformowało Narodowe Biuro Antykorupcyjne Ukrainy (NABU), które zmieściło komunikat w mediach społecznościowych.

Proceder miał trwać cztery lata od 2017 do 2021 roku. W tym czasie grunty należące do dwóch dużych przedsiębiorstw państwowych przeszły w ręce firm prywatnych.

Do kogo należy ukraińska ziemia?

Chodzi o nielegalne nabycie 1250 działek o łącznej powierzchni 2493 ha i o wartości 291 mln hrywien (około 7,3 mln dolarów albo 29 mln złotych), a także próbę przejęcia kolejnych gruntów o wartości 190 mln hrywien (około 4,8 mln dolarów albo 19 mln złotych) - wyliczyła Interia.

Mykoła Solski to 44-letni prawnik, który wiele lat pracował w sektorze prywatnym powiązanym z rolnictwem. W 2019 roku z powodzeniem ubiegał się o mandat posła w wyborach parlamentarnych jako kandydat bezpartyjny z rekomendacją partii Wołodymyra Zełenskiego Sługa Narodu. W parlamencie stanął na czele komisji do spraw polityki rolnej. W marcu 2022 dołączył do rządu Denysa Szmyhala jako minister polityki rolnej i żywnościowej.

na podst. Interii/bz

