Za Tuska Polaków nie stać na wyjazdy? "Zostają w domu"

W tym roku 60 proc. ankietowanych nie planuje wyjazdu na majówkę - wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Wiener. Zwrócono uwagę, że dwa lata temu taką decyzję podjęło 47 proc. badanych.

Z drugiej edycji majówkowego badania przeprowadzonego przez SW Research na zlecenie Wienera wynika, że w tym roku w domu podczas długiego weekendu zostanie 60 proc. Polaków. Dla porównania, dwa lata temu podobną decyzję podjęło 47 proc. badanych.

Wyjazd? Raczej krajowy

Badanie wykazało, że w tegoroczną majówkę 31 proc. respondentów planuje wyjazd krajowy, a 9 proc. ma wyjechać na wycieczkę zagraniczną. Jak poinformowano, 8 na 10 planujących wyjazd zorganizuje go na własną rękę; 15 proc. skorzysta z oferty biur podróży.

Z badania wynika również, że Polacy w kwestii wydatków na długi weekend są dość oszczędni. Prawie co druga osoba planuje wydać na wyjazd mniej niż 1 tys. zł. w przeliczeniu na jedną osobę (46 proc.). Zwrócono jednak uwagę - odnosząc się do badania sprzed 2 lat - że deklarowane wydatki na majówkę wzrosły. Prawie co trzeci badany (31 proc.) chce wydać na majówkę między 1 a 2 tys. zł w przeliczeniu na osobę, a 14 proc. ponad 2 tys. zł na osobę. Dwa lata temu było to odpowiednio 26 i 10 proc.

Dokument GUS

Z raportu Głównego Urzędu Statystycznego „Turystyka w 2022 r.” wynika, że w podróż w 2022 roku wybrało się 19,1 miliona Polaków. Wydali na to w sumie 86,6 mld zł. Polacy odbyli łącznie 74,4 miliona podróży turystycznych, z czego 61,2 miliona odbyło się w Polsce.

Badanie SW Research przeprowadzono w kwietniu 2024 r. na ogólnopolskiej losowo-kwotowej próbie 1042 dorosłych osób. Badanie przeprowadzono metodą CAWI.

