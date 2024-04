Na zakupy w niedzielę. Czy tego chcą Polacy?

21 proc. Polaków chce, aby sklepy były otwarte w każdą niedzielę. Dokładnie tyle samo badanych oczekuje ich zamknięcia. 40 proc. respondentów opowiada się za utrzymaniem zakazu. Chcą handlu tylko w wybrane niedziele, ale większość uważa, że powinno ich być więcej niż obecnie.

Z badania pt. „Polacy a handel w niedzielę” przeprowadzonego na zlecenie BIG InfoMonitor wynika, że dla 18 proc. Polaków to, czy sklepy są otwarte siedem dni w tygodniu, czy jedynie w ciągu sześciu dni, nie ma żadnego znaczenia.

Natomiast zwolenników tzw. rozwiązań totalnych, czyli takich, którzy chcą wszystkich niedziel handlowych oraz tych, którzy oczekują całkowitego zakazu handlu, jest równo po 21 proc. Pozostałe 40 proc. respondentów opowiedziało się za handlem w wybrane niedziele, jednak większość uważa, że powinno ich być więcej niż obecnie (w 2024 roku jest ich siedem).

Ograniczenie handlu w niedzielę dzieli też przedsiębiorców. Z informacji BIG InfoMonitora wynika, że najbardziej zainteresowane zwiększeniem liczby niedziel handlowych są centra handlowe, z tym że nawet wśród dużych sieci zdania są podzielone.

„Nie cieszymy się z niedziel, my do nich dokładamy. Nie robimy wtedy biznesu, nikt też nie chce pracować w niedzielę, bez względu na to, czy mu się płaci podwójnie czy nie” - mówi cytowany w informacji BIG InfoMonitora prezes sieci Rossmann Marcin Grabara.