Czy to będzie polska specjalność? Okowita jak whisky

Okowita ziemniaczana może stać się polską specjalnością na unijnym rynku napojów spirytusowych. Taką nadzieję ma Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Jak poinformował resort w komunikacie, 13 maja 2024r wchodzą w życie nowe przepisy UE, które wprowadzają nowe definicje napojów spirytusowych produkowanych w Unii Europejskiej. Regulacje mają na celu lepsze informowanie konsumentów.

Polski gigant przejmuje słynny czeski alkohol!

Stare przepisy unijne UE z 2019 roku dotyczące napojów spirytusowych nie zawierały np. odrębnej kategorii dla okowit ziemniaczanych produkowanych w Polsce.

Ziemniak jako owoc

„W 2019 r. Komisja Europejska stała na stanowisku, że napoje spirytusowe wytworzone z destylatu ziemniaczanego mogą być klasyfikowane jako okowity z owoców. Taka klasyfikacja, z uwagi na ograniczenia w definicji okowity z owoców, nie obejmowała wszystkich metod produkcji destylatów ziemniaczanych stosowanych w Polsce” - przypomina MRiRW w komunikacie.

Tak jak whisky/whiskey

W 2022 r. z inicjatywy Polski w KE rozpoczęto rozmowy w sprawie określenia odrębnej definicji dla okowit ziemniaczanych, które będą mogły być - podobnie jak whisky/whiskey - destylowane do poniżej 94,8 proc. objętości.

Resort rolnictwa podkreślił, że dzięki uwagom Polski, w oznakowaniu takiego wyrobu będzie możliwe stosowanie zarówno nazwy prawnej: „okowita z ziemniaków” jak i „okowita ziemniaczana”.

„Wydaje się, że ta grupa okowit może stać się polską specjalnością na unijnym rynku” - napisano.

Zgodnie z nową definicją okowita z ziemniaków to napój spirytusowy wytwarzany wyłącznie w drodze fermentacji alkoholowej i destylacji bulw ziemniaków do poniżej 94,8 proc. objętości tak, aby destylat posiadał aromat i smak pochodzący od użytych surowców (minimalna zawartość alkoholu to 38 proc. objętości).

W definicji zaznaczono, że okowita ziemniaczana nie może zawierać dodatku alkoholu ani aromatów, a do barwienia można użyć wyłącznie karmelu. W celu dopełnienia ostatecznego smaku, wyrób można dosłodzić, przy czym produkt końcowy nie może zawierać więcej niż 10 gramów produktów słodzących na litr. Dla okowity z ziemniaków określono również limit zawartości metanolu.

A co z sokiem z brzozy i z klonu?

Resort rolnictwa przypomniał, że podczas dyskusji między państwami członkowskimi zaistniała potrzeba określenia odrębnych kategorii napojów spirytusowych produkowanych z surowców, które nie zostały określone wprost w prawie UE jako produkty rolne. Wyjaśniono, że chodziło o sok z brzozy i sok z klonu, a także o chleb.

Zasada dotycząca możliwości produkcji napojów spirytusowych jedynie z surowców pochodzenia rolniczego została wprowadzona po to, aby nie zezwolić na wykorzystywanie produktów spożywczych odpadowych, czyli np. obierek z ziemniaków.

„Wprowadzenie nowej definicji okowity z soku brzozowego lub soku klonowego wynikało z potrzeby uwzględnienia specyfiki rynku takich wyrobów dostępnych w Estonii. Natomiast w przypadku wykorzystania chleba do fermentacji alkoholowej i destylacji określono, że surowiec ten musi być świeży, aby do produkcji napoju spirytusowego nie było wykorzystywane pieczywo przeterminowane, czyli niezdatne do spożycia przez ludzi” - napisano w komunikacie.

Gdy nowe przepisy wejdą w życie, na etykietach spirytusowych wyrobów gotowych konsumenci znajdą następujące nowe nazwy: okowita z soku brzozowego, okowita z soku klonowego, okowita z soku brzozowego i soku klonowego, okowita z chleba.

PAP/bz

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Co zarządziła Unia w sprawie miodu, dżemu i mleka?

Wyrok na CPK ogłoszony! Okęcie idzie do rozbudowy

Rarytas z NBP. Numizmatyczna okazja na rocznicę złotego

Naturalny korek uratuje oceany