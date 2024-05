Aż o 1/4 wzrosła liczba rejestracji takich samochodów

Liczba rejestracji nowych samochodów osobowych oraz dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) do 3,5 tony wzrosła o 25,2% r/r i wyniosła 49 628 szt. w kwietniu 2024 r. (spadek o 11,7% m/m), podał IBRM Samar, powołując się na dane CEPiK.

„W kwietniu bieżącego roku zaobserwowano kolejny wzrost liczby rejestracji aut osobowych oraz dostawczych o DMC do 3,5t. To już dwunasty z rzędu miesięczny wzrost sprzedaży rok do roku. Średnio dziennie rejestrowano w kwietniu 2014 samochodów, o 146 sztuk więcej niż rok wcześniej” - czytamy w komunikacie

Kto kupuje?

„Dominującym nabywcą nowych aut w salonach dealerskich pozostaje klient flotowy, którego udział w rynku przekracza poziom 57%. Rzeczywisty udział klienta instytucjonalnego (firm) w polskim rynku jest jednak zdecydowanie wyższy. Według szacunków przekracza poziom 80%. Zgodnie z uzyskanymi informacjami, problem z dostępnością aut w zasadzie nie istnieje. Oczywiście w przypadku niektórych modeli należy nieco dłużej poczekać na realizację zamówienia, jednak w większości aut okres oczekiwania nie odbiega od dotychczasowego standardu” - czytamy w komunikacie.

Znaczący wzrost sprzedaży

Dane skumulowane (204 446 szt.) wykazują wzrost sprzedaży w 2024 roku o 14,5%, podano także.

Wg Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców w kwietniu 2024 roku zarejestrowano w Polsce 44 386 samochodów osobowych, o 25,1% więcej niż rok wcześniej oraz o 11,1% mniej niż w marcu 2024 r. W ciągu czterech miesięcy 2024 roku w Polsce zarejestrowano 183 079 nowych samochodów osobowych, o 15,5% więcej w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Na rynku samochodów dostawczych zarejestrowano w ub. miesiącu w Polsce 5 242 pojazdy, o 26,6% więcej niż rok wcześniej i o 16,7% mniej niż w marcu 2024 r. W 2024 roku zarejestrowano 21 367 aut dostawczych, o 7% więcej w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku, podano także.

Prognoza Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR na cały 2024 rok zakłada rejestrację około 530 tys. samochodów osobowych oraz 68 tys. samochodów dostawczych.

isbnews, jb