Skóra prawie jak ludzka. Pozwoli robotom czuć dotyk

Powstała syntetyczna, poddająca się rozciąganiu skóra, która ma pozwolić maszynom na odczuwanie dotyku przypominającym dotyk ludzki. Naukowcy sądzą, że może ona znaleźć zastosowanie np. przy konstruowaniu robotów-pielęgniarek czy robotów-masażystów.

Naukowcy z University of Texas, Austin (USA) opracowali nowy typ sztucznej skóry.

„Podobnie jak ludzka skóra musi się rozciągać i zginać, aby dostosowywać się do naszych ruchów, tak samo musi działać e-skóra. Niezależnie od tego, jak bardzo stworzona przez nas e-skóra się rozciągnie, odpowiedź na nacisk pozostaje taka sama. To ogromne osiągnięcie” – mówi prof. Nanshu Lu, autorka wynalazku opisanego w magazynie „Matter”

Chodzi o to, aby maszyny dysponowały zmysłem dotyku, co pomoże im radzić sobie z zadaniami wymagającymi dużej precyzji. Odpowiednie powłoki już co prawda istnieją, ale mają tę wadę, że gdy się je rozciąga, tracą dokładność mierzenia przykładanego do nich nacisku.

Kluczem do sukcesu było połączenie dwóch technologii stosowanych zwykle osobno przy tworzeniu sztucznych odpowiedników skóry. Naukowcy zdołali oba rodzaje sensorów zintegrować z rozciągliwą powłoką.

Badacze zbudowali pompowane chwytaki zdolne do zmiany kształtu i wykonywania różnorodnych skomplikowanych zadań. Z ich pomocą m.in. precyzyjnie mierzyli puls ochotników czy chwytali muszle do taco.

Naukowcy wymieniają przy tym takie możliwe zastosowania wynalazku, jak budowa syntetycznych dłoni, przypominających działaniem ludzkie. Skóra pozwoli bowiem maszynie na przyłożenie dokładnie wymierzonej siły.

Wyposażony w nie robot mógłby np. mierzyć puls pacjenta w szpitalu czy wykonać masaż.

Populacja się starzeje i roboty-pielęgniarki mogą się okazać wyjątkowo pomocne – podkreślają eksperci.

Innego typu roboty wyposażone w nową e-skórę mogłyby np. pomagać ofiarom katastrof, m.in. poszukiwać ludzi w zawalonych budynkach i przeprowadzać proste czynności ratujące życie, takie jak masaż serca.

Z kolei na przykład robot domowy poproszony o podanie szklanki z wodą, ani jej nie upuści, ani jej nie zgniecie.

Marek Matacz (PAP)/bz

