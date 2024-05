Rośnie import samochodów używanych

W kwietniu zarejestrowano w Polsce 86 696 sprowadzonych z zagranicy używanych samochodów osobowych i dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. Stanowi to wzrost o 39,1 proc. w porównaniu z ubiegłym rokiem.

Jak zwrócił uwagę IBRM Samar kwiecień 2024 roku to kolejny, dziesiąty już miesiąc rosnącego importu, co może wskazywać na coraz większą dostępność samochodów za granicą. IBRM Samar prognozuje, że tegoroczny import używanych samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony wyniesie 870 - 900 tys. egzemplarzy.

Zdecydowaną większość sprowadzonych w tym roku pojazdów - blisko 295 tys. - stanowią samochody osobowe, których zarejestrowano o 28,3 proc. więcej niż w analogicznym okresie minionego roku. Import samochodów użytkowych – 28 887 sztuk - jest zaś o 32,2 proc. większy niż przed rokiem.

IBRM Samar wskazał, że średni wiek importowanych aut ustabilizował się i po pierwszych czterech miesiącach wyniósł 12,15 roku. Statystycznie najstarsze są samochody osobowe z silnikami benzynowymi. Ich średni wiek wyniósł 12,86 roku.

„W rankingach popularności marek od lat niewiele się zmieniło. Wśród samochodów osobowych pierwsze miejsce zajmuje Volkswagen, a w kategorii aut dostawczych - Renault. W przypadku modeli osobowych o pozycję lidera nadal walczą trzy - Opel Astra, Volkswagen Golf i Audi A4, aczkolwiek reprezentant Opla systematycznie zwiększa przewagę. W segmencie pojazdów dostawczych najpopularniejszy jest niezmiennie Renault Master” - przekazał IBRM Samar.

Z przedstawionych przez Samar danych wynika, że wciąż głównym źródłem używanych pojazdów pozostaje rynek niemiecki z udziałem w imporcie na poziomie 52,0 proc. Najwyższy wskaźnik wzrostu odnotowały zaś Stany Zjednoczone (+76,4 proc.), które zajmują obecnie 4 miejsce w rankingu, wyprzedzając Holandię. Co ciekawe, drugi najwyższy wskaźnik wzrostu odnotowała Kanada (+51,8 proc.).

PAP/bz

