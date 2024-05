Armia europejska? To nonsens

Armia europejska to kompletny nonsens. Nie możemy pozwolić na takie eksperymenty. Interesuje nas NATO i bliska współpraca ze Stanami Zjednoczonymi, a nie żadne pseudoarmie europejskie - powiedział w niedzielę w Lublinie były szef MSWiA Mariusz Kamiński (PiS).

Zdaniem Kamińskiego, w tej kadencji Parlamentu Europejskiego będzie toczyć się ważna wojna o kształt Unii Europejskiej.

W jego ocenie realizacja Zielonego Ładu, ingerowanie w produkcję rolną w Polsce jest – jak określił – ciosem dla rolników i poważnym zagrożeniem. Przekonywał, że nieodpowiedzialni unijni urzędnicy chcą pouczać polskich rolników, jak produkować zdrową żywność.

Według byłego szefa MSWiA Unia Europejska chce przejąć kontrolę nad swoimi zewnętrznymi granicami, tj. wschodnią granicą Polski. Podkreślił, że nie powinno być zgody na to, aby ktoś poza nami decydował o tym, kto i w jakiej procedurze będzie wpuszczony do Polski.

Coraz więcej mówi się o armii europejskiej – armii Unii Europejskiej. Przecież to kompletny nonsens. Nie możemy pozwolić na takie eksperymenty. Polska - nasz rząd - postawił na budowę silnej armii narodowej, która będzie liderem na wschodniej flance NATO. I właśnie NATO to jest to, co nas interesuje i bliska współpraca ze Stanami Zjednoczonymi, a nie żadne pseudoarmie europejskie. Nie będziemy eksperymentować naszym bezpieczeństwem – mówił Kamiński.