Marywilska do odbudowy. Spalona hala była ubezpieczona

Zarząd Mirbudu podjął decyzję o odbudowie centrum handlowego Marywilska 44 - poinformowała spółka w komunikacie. Dodała, że majątek Marywilska 44 Sp. z o.o. jest ubezpieczony. W nocy z soboty na niedzielę centrum doszczętnie spłonęło.

Marywilska 44 była największym centrum handlowym w Warszawie, które specjalizowało się w handlu hurtowym i detalicznym. Właścicielem hali jest spółka giełdowa Mirbud, do której w 2010 r. dołączyła spółka zależna JHM Development - Marywilska 44.

„Zarząd spółki podjął decyzje o odbudowie hal handlowych Centrum Handlowego MARYWILSKA 44” - poinformowała spółka w komunikacie.

Dogaszanie pożaru kompleksu handlowego przy ul. Marywilskiej 44 w Warszawie / autor: PAP/Leszek Szymański

Firma wskazała, że wszelkie okoliczności zdarzenia są badane przez odpowiednie organy, a o wynikach ich postępowania oraz o szacowanym wpływie zdarzenia na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Mirbud poinformuje w kolejnych raportach.

Spółka przypomniała, że majątek Marywilska 44 Sp. z o.o. jest ubezpieczony.

„Przychody i wynik działalności Marywilska 44 Sp. z o.o. nie mają znaczącego wpływu na bieżącą działalność Grupy Kapitałowej MIRBUD” – zaznaczono.

Pożar objął sześć hal handlowych wchodzących w skład Centrum Handlowego. Jak poinformowała straż pożarna, nikt nie odniósł obrażeń. W obiekcie znajdowało się ponad 1400 sklepów i punktów usługowych.

Pozostałe nieruchomości należące do spółki Marywilska 44, które zlokalizowane są w Ostródzie, Rumii i Starachowicach funkcjonują bez zakłóceń.

Mirbud działa przede wszystkim jako generalny wykonawca lub generalny realizator we wszystkich segmentach budownictwa. Od 2008 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie; wchodzi w skład indeksu sWIG80. W 2023 r. miała 3 322 mln zł skonsolidowanych przychodów.

Ogniem objęte było ponad 80 proc. hali. Działania ratownicze prowadziło 50 zastępów / autor: PAP/Leszek Szymański

Wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski zapowiedział, że w poniedziałek lub we wtorek podjęte zostaną decyzje na temat dalszych działań. Nie wykluczył uruchomienia środków kryzysowych, by udzielić pomocy materialnej najemcom centrum. „Może to być utrudnione ze względu na to, że najemcy są przedsiębiorcami. Nie ma przewidzianej do tego odpowiedniej procedury, co nie znaczy, że nie może się ona pojawić” - zaznaczył Frankowski.

Wiceprezydent Warszawy Tomasz Bratek poinformował, że teren przy Marywilskiej 44 jest własnością miasta. Jak powiedział, teren jest szeroki, objęty wielorakimi roszczeniami dawnych właścicieli, miasto nigdy nie miało w planach sprzedaży działki.

