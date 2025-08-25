Zamkną główny dworzec kolejowy stolicy! Na tydzień

Na początku listopada na osiem dni zamknięty zostanie przejazd pociągów przez dworzec Warszawa Centralna. Ruch pociągów będzie odbywał się przez Warszawę Gdańską - poinformował w poniedziałek dziennikarzy wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak.

Przejazd przez Warszawę Centralną zamkniemy na osiem dni na początku listopada. Uzupełnimy elementy infrastruktury pod wyższą przepustowość, w związku z planowaną przebudową linii średnicowej - powiedział Malepszak.

Jak stwierdził,dzięki tym pracom możliwy będzie dojazd pociągów od strony Warszawy Zachodniej, na Centralnym pociągi będą mogły przejechać na drugi tor i z powrotem powrócić do Warszawy Zachodniej. Będzie to wykorzystywane przy remoncie linii średnicowej i w sytuacjach awaryjnych; obecnie takiej możliwości nie ma.

Zamknięcie planowane jest pomiędzy 8 a 16 listopada

Wiceminister wyjaśnił, że zamknięcie planowane jest pomiędzy 8 a 16 listopada. Podkreślił, że nie będzie prowadzony także ruch tranzytowy. Dodał, że ruch pociągów będzie odbywał się przez Warszawę Gdańską.

Według planu PKP Polskich Linii Kolejowych rozpoczęcie modernizacji warszawskiej linii średnicowej zaplanowano po zakończeniu modernizacji dworca Warszawa Wschodnia, czyli nie wcześniej niż w 2030 r.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

USA mówi Duńczykom „stop”. Nie będzie farmy wiatraków?

Rozwój OZE to prosta droga do braków energii

Amerykanie chcą zamienić rtęć w złoto

»»Chaos w rządzie i wiatrakowy lobbing – oglądaj na antenie telewizji wPolsce24!