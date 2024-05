Eksport i import się skurczyły – notuje NBP

W marcu 2024 r. nadwyżka rachunku bieżącego wyniosła 1,4 mld zł. W analogicznym miesiącu 2023 r. saldo rachunku bieżącego również było dodatnie i wyniosło 7,5 mld zł – podał we wtorek NBP.

We wtorek Narodowy Bank Polski poinformował w komunikacie, że w marcu 2024 r. saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 1,4 mld zł. W analogicznym miesiącu 2023 r. saldo rachunku bieżącego również było dodatnie i wyniosło 7,5 mld zł. Bank centralny podał, że w marcu br. saldo usług wyniosło 14,1 mld zł a saldo obrotów towarowych sięgnęło 2,1 mld zł. Jednocześnie saldo dochodów pierwotnych było ujemne i wyniosło -10,3 mld zł, także w przypadku salda dochodów wtórnych zanotowano deficyt na poziomie 4,5 mld zł.

„Obserwowane duże spadki wartości obrotów towarowych wynikały między innymi z mniejszej liczby dni roboczych niż w marcu 2023 r. W marcu 2024 r. wartość eksportu towarów wyniosła 122,0 mld zł, co oznacza spadek o 17,0 proc. w stosunku do analogicznego miesiąca 2023 r. Wartość importu towarów w porównaniu do marca 2023 r. zmniejszyła się o 15,8 proc. i osiągnęła poziom 119,9 mld zł” – wskazano w komunikacie NBP.