Rosnący import elektryków z Chin widać w bilansie płatniczym

W lipcu br. saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 5,7 mld zł - poinformował w piątek NBP we wstępnych danych bilansu płatniczego Polski za lipiec. Bank centralny wskazał na najwyższy w tym roku wzrost importu aut osobowych, na który złożyły się w dużej mierze dostawy z Chin.

W piątek NBP opublikował dane o bilansie płatniczym Polski za lipiec 2025 r. Wynika z nich, że w tym miesiącu w rachunku bieżącym bilansu płatniczego odnotowano dodatnie saldo usług (14,0 mld zł) oraz ujemne salda obrotów towarowych (5,4 mld zł), dochodów pierwotnych (13,8 mld zł) i dochodów wtórnych (0,4 mld zł).

Saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 5,7 mld zł. W lipcu 2024 r. również był deficyt - wyniósł 2,1 mld zł.

Trzeci kolejny miesiąc wzrostu eksportu towarów

„Według wstępnych danych w lipcu 2025 r. odnotowano zarówno wzrost eksportu, jak i importu. Był to trzeci kolejny miesiąc wzrostu eksportu towarów. W omawianym okresie wartość eksportu wzrosła o 2,1 proc. w stosunku do analogicznego miesiąca 2024 r. i wyniosła 119,9 mld zł. Wartość importu wzrosła natomiast o 2,3 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim i wyniosła 125,3 mld zł” - wskazał bank centralny.

Według NBP na wzrost eksportu złożyło się dalsze zwiększenie transakcji o charakterze reeksportu, na co wskazuje kontynuacja wyraźnej tendencji wzrostowej eksportu odzieży, obuwia i zabawek, a także wzrost cen produktów rolnych. Dodatkowo pozytywny wpływ na wyniki eksportu miała stopniowo poprawiająca się koniunktura w branży motoryzacyjnej.

W lipcu 2025 r. duże wzrosty odnotowano w eksporcie autobusów i samochodów osobowych. Jednocześnie zwiększyła się także zagraniczna sprzedaż samochodów dostawczych oraz ciągników drogowych. Natomiast utrzymał się negatywny wpływ na dynamikę eksportu spadek sprzedaży trwałych towarów konsumpcyjnych oraz towarów zaopatrzeniowych, zwłaszcza metali - zauważył bank centralny.

W lipcu wzrost importu aut osobowych

„W omawianym okresie najsilniej rósł import towarów przeznaczonych do reeksportu, skoncentrowanych głównie w kategorii półtrwałych towarów konsumpcyjnych. W lipcu odnotowano także najwyższy w 2025 r. wzrost importu aut osobowych. Na duży wzrost importu złożyły się w dużej mierze dostawy pojazdów z Chin” - zaznaczył NBP.

Według NBP utrzymująca się wyraźna tendencja spadkowa cen ropy wpłynęła z kolei na dalsze obniżenie wartości importowanych paliw. Niekorzystny wpływ na import ma także niska aktywność krajowego sektora przemysłowego, co znalazło odzwierciedlenie w dalszym spadku dostaw towarów zaopatrzeniowych - dodał bank centralny.

Zgodnie z komunikatem przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 42,7 mld zł i w porównaniu z analogicznym miesiącem 2024 r. zwiększyły się o 1,3 mld zł (tj. o 3,1 proc.). Wartość rozchodów wyniosła 28,8 mld zł i zwiększyła się o 2,2 mld zł (tj. o 8,1 proc.) w porównaniu z lipcem 2024 r.

NBP wyjaśnił, że na pogłębienie się o 2,6 mld zł (w porównaniu z analogicznym okresem 2024 r.) ujemnego salda dochodów pierwotnych miało wpływ ujemne saldo dochodów od inwestycji bezpośrednich, które pogłębiło się o 1,9 mld zł. Wpłynął na to wzrost dochodów zagranicznych inwestorów z tytułu inwestycji bezpośrednich w polskich podmiotach (o 1,4 mld zł), podczas gdy dochody polskich inwestorów bezpośrednich spadły o 0,4 mld zł. Dochody zagranicznych inwestorów bezpośrednich w lipcu 2025 r. wyniosły 13,2 mld zł, przy czym zadeklarowane dywidendy wyniosły 6,7 mld zł.

Jak wyjaśnia bank centralny, bilans płatniczy to zestawienie wszystkich transakcji gospodarczych między rezydentami (podmiotami krajowymi) a nierezydentami (podmiotami zagranicznymi) w danym okresie sprawozdawczym (miesiącu, kwartale, roku).

