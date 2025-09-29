Bankowe żniwa trwają w najlepsze
Zysk banków po sierpniu 2025 r. wyniósł prawie 33,3 mld zł, to o prawie 4,9 mld zł więcej niż po lipcu i o przeszło 4,4 mld zł więcej niż w sierpniu 2024 r. – podał w poniedziałek Narodowy Bank Polski.
Zysk banków po sierpniu 2025 r. wyniósł 33,264 mld zł – wynika z danych opublikowanych przez NBP w poniedziałek. To wynik o przeszło 4,88 mld zł większy niż na koniec lipca bieżącego roku oraz o przeszło 4,43 mld zł wyższy niż w sierpniu 2024 r.
Zarabiają na odsetkach i prowizjach
Przychody odsetkowe banków po 8 miesiącach br. wyniosły ponad 119,3 mld zł, czyli były wyższe o prawie 15 mld zł niż na koniec lipca. Koszty odsetkowe przekroczyły po sierpniu 45,9 mld zł, a więc wzrosły o ponad 5,5 mld zł w stosunku do lipca. Przychody z opłat i prowizji po 8 miesiącach sięgnęły prawie 17,8 mld zł, co oznacza wzrost o prawie 2,18 mld zł w stosunku do lipca.
PAP, sek
