Bankowe żniwa trwają w najlepsze

Zysk banków po sierpniu 2025 r. wyniósł prawie 33,3 mld zł, to o prawie 4,9 mld zł więcej niż po lipcu i o przeszło 4,4 mld zł więcej niż w sierpniu 2024 r. – podał w poniedziałek Narodowy Bank Polski.

Zysk banków po sierpniu 2025 r. wyniósł 33,264 mld zł – wynika z danych opublikowanych przez NBP w poniedziałek. To wynik o przeszło 4,88 mld zł większy niż na koniec lipca bieżącego roku oraz o przeszło 4,43 mld zł wyższy niż w sierpniu 2024 r.

Zarabiają na odsetkach i prowizjach

Przychody odsetkowe banków po 8 miesiącach br. wyniosły ponad 119,3 mld zł, czyli były wyższe o prawie 15 mld zł niż na koniec lipca. Koszty odsetkowe przekroczyły po sierpniu 45,9 mld zł, a więc wzrosły o ponad 5,5 mld zł w stosunku do lipca. Przychody z opłat i prowizji po 8 miesiącach sięgnęły prawie 17,8 mld zł, co oznacza wzrost o prawie 2,18 mld zł w stosunku do lipca.

