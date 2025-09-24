Wiceprezes NBP krytykuje rządowy projekt obciążenia banków

W propozycji podwyższenia podatku dochodowego od banków widać niespójność – podwyższenie ma być związane z przejściowym zjawiskiem, jakim są wysokie zyski banków, ale wyższy CIT ma pozostać na stałe – oceniła pierwsza wiceprezes NBP Marta Kightley.

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt ustawy, której celem jest podwyższenie podatku dochodowego od banków. Stawka podatku CIT od tych instytucji ma wzrosnąć z 19 proc. obecnie do 30 proc. w roku 2026, w 2027 ma spaść do 27 proc., a od 2028 r. ma być to już na stałe 23 proc.

Wyniki przejściowe, obciążenie już na stałe

– W tej propozycji widać niespójność. Mówi się, że to odpowiedź na wysokie zyski banków, osiągane przez nie obecnie. Tymczasem należy zdawać sobie sprawę z tego, że wyniki sektora bankowego charakteryzują się wysoką cyklicznością i są silnie powiązane z sytuacją gospodarczą. Obecne wysokie zyski wynikają m.in. z wyższych stóp procentowych. Tyle że stopy procentowe się zmieniają, otoczenie banków również, a więc i poziom zysków banków – teraz mamy okres wysokich zysków sektora, ale był okres, kiedy zyski banków były relatywnie niskie, a nawet zerowe w 2020 r. Pomimo to w propozycji jest mowa o tym, że podwyższona stawka ma pozostać na stałe – powiedziała PAP pierwsza wiceprezes NBP Marta Kightley.

Przypomniała, że banki nie mają pełnej swobody w dysponowaniu wypracowanymi przez siebie zyskami. Wskazała, że muszą z jednej strony wypełniać regulacje dotyczące kapitałów, z drugiej muszą dostosowywać się do wytycznych Komisji Nadzoru Finansowego, z których wynika dopuszczalny poziom wypłacanej przez banki dywidendy.

Dyskusyjne jest właśnie to, że choć regulacja motywowana jest przejściowym zjawiskiem, to sama nie jest przejściowa – dodała Kightley.

Zgodnie z projektem banki mają uzyskać obniżkę stawki tzw. podatku bankowego – o 10 proc. w roku 2027 oraz o 20 proc., ale względem obecnego stanu, w roku 2028. I na tym poziomie podatek ma pozostać.

„Oznacza to, że działalność kredytowa banków wciąż będzie – choć w mniejszym stopniu – obciążona tym podatkiem. W warunkach spadającej relacji kredytu do PKB w Polsce nie jest to dobra wiadomość. Wiemy, że za spadkiem tej relacji stoją głównie przyczyny popytowe, ale NBP wielokrotnie wskazywał w Raportach o stabilności systemu finansowego, że modyfikacja podatku bankowego sprzyjałaby zwiększeniu dostępności kredytu” – zauważyła wiceprezes NBP.

MF oszacowało, że zmiany w CIT dla banków mają zwiększyć wpływy budżetu z tego podatku w roku 2026 o ok. 6,5 mld zł. Łącznie w ciągu najbliższych 10 lat podwyżki CIT dla banków mają przynieść budżetowi ponad 20 mld zł.

Marek Siudaj (PAP), sek

