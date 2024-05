Pracować dłużej 10 grudnia? PPHiU apeluje o decyzje

Związek Polskich Pracodawców Handlu i Usług (ZPPHiU) apeluje, by handel w niedzielę 10 grudnia, która ma jako dzień handlowy zastąpić niedzielę, w którą wypada Wigilia, czyli 24 grudnia - odbywał się w normalnych godzinach - jak w każdą niedzielę handlową, a nie do 14:00.

Jak tłumaczy organizacja, jak najszybsza decyzja w tej kwestii jest niezbędna, aby odpowiednio zaplanować wymagane prawem grafiki pracy i przygotować plany zarządcze.

„Uważamy, że zmiana godzin handlu w Wigilię wypadającą w niedzielę to dobra decyzja. Jednak w niedzielę 10 grudnia handel powinien odbywać się w pełnym wymiarze godzin, tak jak w inne niedziele handlowe - a nie do 14:00.

Ograniczanie handlu do godziny 14.00 bez racjonalnej przyczyny nie ma sensu biznesowego. Apelujemy do rządzących, by ta decyzja został podjęta jak najszybciej - co umożliwi nam zgodne z prawem pracy zaplanowanie grafików zmian. Odpowiedzialne podejście do zarządzania ludźmi jest nie tylko obowiązkiem pracodawców, ale także ustawodawcy tworzącego otoczenie prawne dla naszej działalności - powiedziała dyrektor generalna ZPPHiU Zofia Morbiato, cytowana w komunikacie.