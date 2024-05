PiS stawia na bezpieczeństwo: trzy gotowe projekty!

Politycy PiS poinformowali, że składają trzy projekty związane z zapewnieniem bezpieczeństwa. Chodzi o zwiększenie wydatków na obronność do 5 proc. PKB, budowę zapory na granicy z Obwodem Królewieckim oraz uchwałę zobowiązującą rząd do podjęcia rozmów ws. włączenia Polski do programu Nuclear Sharing.

Złożenie w Sejmie projektów dwóch ustaw i projektu uchwały zapowiedzieli w środę szef klubu PiS Mariusz Błaszczak oraz europoseł ugrupowania Joachim Brudziński.

Tak dla bezpieczeństwa

„Trzy inicjatywy w ramach naszego programu Tak dla Bezpieczeństwa” - mówił Błaszczak przypominając, że szef PiS Jarosław Kaczyński podczas weekendowej konwencji mówił o planie „Siedem razy tak”, dotyczących działań na rzecz wielkich inwestycji.

„Pierwsza z inicjatyw dotyczy zwiększenia wydatków na obronność. To jest projekt ustawy o zmianie ustawy o obronie ojczyzny, zakładający zwiększenie wydatków na obronność do 5 proc. PKB” - przekazał Błaszczak.

Wzrost nakładów

Dodał, że za rządów PiS nakłady na obronność zwiększono z 2 proc. do ponad 4 proc. PKB. „Ale uważamy, że należy jeszcze zwiększyć kwoty wydawane właśnie na obronność. Tym bardziej, że wojna, która toczy się za naszą wschodnią granicą, wciąż trwa” - przypomniał. Wyraził jednocześnie nadzieję, że projekt ten zostanie szybko rozpatrzony przez parlament.

Błaszczak dodał, że druga inicjatywa dotyczy projektu ustawy o budowie zapory na granicy z Obwodem Królewieckim.

Kiedy byłem ministrem obrony narodowej, powstał w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych projekt wzmocnienia granicy wschodniej, granicy z Białorusią i Obwodem Królewieckim. W ramach tego projektu, tej koncepcji ustawiliśmy w ubiegłym roku zapory przeciwpancerne, które służą właśnie odstraszaniu ewentualnego agresora na granicy z Obwodem Królewieckim, ale doszliśmy do wniosku, że należy zbudować zaporę na granicy z Obwodem Królewieckim.

Kluczowe Nuclear Sharing

Trzecia inicjatywa to projekt uchwały zobowiązującej rząd do podjęcia rozmów w sprawie włączenia Polski w program Nuclear Sharing.

Posiadanie ładunków jądrowych na terytorium naszego kraju będzie niewątpliwie ważnym argumentem odstraszającym agresora. Ten program jest od dziesiątek lat w Europie; jesteśmy o tym przekonani, że należy podjąć skuteczne działania w rozmowach w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego, ale przede wszystkim z partnerem amerykańskim do tego, żeby Polska do takiego programu dołączyła.

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Plan naprawczy: 10 tys. ludzi na bruk i likwidacja

Eurostat: Niemcy też emigrują do Polski!?

Hit. Miał być „Kredyt 0 proc.”, „Nie ma, nie dyskutujemy”

Niemcy zamykają sklepy przy granicy z Polską

Projekty są gotowe

Błaszczak zapowiedział, że wszystkie trzy projekty jeszcze w środę zostaną złożone w Sejmie.

Za chwilę składamy wszystkie trzy projekty, a więc dwa projekty ustaw: jeden dotyczący zmiany ustawy o obronie ojczyzny zwiększający nakłady na obronność do 5 proc. Drugi dotyczący budowy - to też jest zmiana ustawy, na podstawie której została zbudowana zapora na granicy z Białorusią - ta ustawa będzie zmieniona w takim zakresie, że da podstawę do budowy zapory na granicy z Obwodem Królewieckim. Trzeci projekt to jest projekt uchwały zobowiązującej rząd do tego, aby skutecznie zadbał o dołączenie Polski do programu Nuclear Sharing.

PAP/ as/