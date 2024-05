Luksus po polsku. Na co wydają najbogatsi?

Liczba ludzi majętnych w Polsce systematycznie rośnie, a w konsekwencji powiększa się też rynek dóbr luksusowych i to pomimo tego, że w 2023 roku dochody najbogatszych Polaków spadły – wynika z najnowszej 14. edycji raportu przegotowanego przez firmę audytorsko-doradczą KPMG.

Wartość rynku dóbr luksusowych w ubiegłym roku wzrosła o 12,2 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym i osiągnęła 42,4 mld zł, przy inflacji na poziomie 11,4 proc.

Mniej bogatych, więcej zamożnych

Ponieważ rynek dóbr luksusowych kształtują nabywcy, na potrzeby raportu podzielono ich ze względu na osiągane dochody (pod uwagę wzięto osoby przekraczające drugi próg podatkowy) na cztery grupy :

zamożni, czyli osoby o dochodach powyżej 20 tys. zł brutto miesięcznie,

bogaci, czyli zarabiający powyżej 50 tys. zł brutto miesięcznie,

bardzo bogaci, czyli ci, których miesięczne zarobki przekraczają kwotę 83,3 tys. zł brutto. A to oznacza, że ich roczny dochód brutto przekracza milion zł.

I okazało się, że w Polsce w 2022 roku liczba osób przekraczających drugi próg podatkowy, czyli takich, których dochody były równe lub wyższe niż 120 tys. zł brutto w skali roku, zwiększyła się aż o 51 proc. i wyniosła 1,5 mln osób.

Osób określonych jako zamożne było 441 tys., co oznacza wzrost o 37,7 proc. w porównaniu z ubiegłym rokiem.

Ten wzrost można wytłumaczyć m. in. wysoką inflacją i pokaźnymi podwyżkami płac. Dodatkowo, napływ do Polski dobrze zarabiających obywateli Ukrainy, zatrudnionych w międzynarodowych korporacjach, również mógł się do tego przyczynić – analizował tendencję prezentujący raport Andrzej Marczak, szef zespołu ds. PIT w KPMG.

Bogatych było nieco ponad 83,6 tys., co stanowi wzrost o 1 proc., ale ich łączne dochody zmniejszyły się o 12,7 proc. , do niespełna 114 mld zł.

Zmalała natomiast - o 4,6 proc., czyli do niecałych 35 tys. - liczba osób bardzo bogatych, a ich zarobki były niższe o 15,6 proc. w porównaniu z rokiem 2021, osiągając wysokość 79 mld zł.

Rynek rośnie mimo pandemii

Jednak mimo niższych dochodów, rynek dóbr luksusowych nie poniósł większych szkód. Jego wartość w 2023 roku urosła o 12,2 proc. w porównaniu z 2022 rokiem, osiągając wartość 42,4 mld zł.

Wszystkie analizowane segmenty: samochody, usługi hotelarskie i SPA, odzież i akcesoria, nieruchomości, alkohole, kosmetyki i perfumy oraz biżuteria i zegarki osiągnęły na koniec 2023 roku wartości wyższe niż przed pandemią.

Największy segment tego rynku niezmiennie stanowią samochody premium i luksusowe. W 2023 roku jego wartość osiągnęła 25 mld zł, co stanowi wzrost o 7,1% w porównaniu z 2022 rokiem.

Największy wzrost (23,8%) odnotował natomiast to sektor luksusowych hoteli i SPA. Jego wartość z kolei szacuje się na poziomie 5,8 mld zł.

Trzy razy więcej aut marki Rolls-Royce

Największa część rynku dóbr luksusowych w Polsce - bo 59 proc. - przypada producentom samochodów premium i luksusowych. Jego wartość szacuje się na 25 mld zł, co stanowi wzrost o 7,1 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem.

W 2023 roku nabywcy z Polski zarejestrowali o 22,2 tys. więcej samochodów z kategorii premium niż w 2022 roku (wzrost o 23,2 proc..).

W tej liczbie znalazły się auta marki: Maserati (92), Ferrari (87), Bentley (68), Lamborghini (44), Aston Martin (32), McLaren (6), Morgan (5) i Bugatti (1). Zarejestrowano też 3 razy więcej samochodów marki Rolls-Royce niż w 2022 roku.

»» O majątkach miliarderów czytaj tutaj:

Miliarderzy jeszcze bogatsi

„Wstydliwy miliarder” z Polski znów na liście najbogatszych

Emocje i wrażenia też w cenie

O dziwo na drugim miejscu, po raz pierwszy od 14 lat, odkąd przygotowywany jest raport, znalazł się rynek luksusowych hoteli i SPA. Zanotowano tu wzrost o 23,8 proc.. Rynek osiągnął wartość 5,8 mld zł.

Tendencję wzrostową tłumaczono tu zmianą stylu życia Polaków – nowe pokolenia nabywców coraz większą wagę przykładają do zdrowia, zarówno fizycznego, jak i psychicznego, wolnego czasu, emocji i wrażeń, jakie mogą dostarczyć im dobra luksusowe.

Kolejne miejsce zajęła luksusowa odzież i akcesoria – wartość tego segmentu wyniosła 3,8 mld zł. Oznacza to wzrost o 573 mln zł w 2023 roku, czyli 17,7% w ujęciu rocznym. Niezmiennie dominują tu ubrania i akcesoria (62,8 proc.).

W Gdyni i na Costa del Sol

Wartość rynku nieruchomości premium i luksusowych w Polsce też stale rośnie i to pomimo spowolnienia gospodarczego. Prezentujący raport tłumaczyli to tym, że niestabilność gospodarcza zwykle zwiększa zainteresowanie nieruchomościami o podwyższonym standardzie.

W 2022 roku odnotowano wzrost na poziomie 9%, a prognozy na 2023 rok sugerują dalsze zwiększenie o 15 proc., co przekłada się na poziom 3,26 mld zł.

Mimo, że Warszawa pozostaje głównym ośrodkiem rynku nieruchomości premium, to najwyższą w 2023 roku cenę transakcyjną zanotowano w Gdyni – za 81,7 metrowy apartament nabywcy zapłacili ok. 54 mln zł, co daje 66,1 tys. zł za mkw.

Polacy coraz chętniej inwestują też za granicą, z Hiszpanią i Portugalią na czele. W 2022 roku kupili tam około 3 tys. mieszkań, co stanowi wzrost o 161% w skali roku. Największym zainteresowaniem cieszą się wybrzeże Costa del Sol i Wyspy Kanaryjskie.

Whisky i szampan

Aspekt inwestycyjny ma jak zwykle biżuteria i zegarki, dlatego trudno się dziwić, że i ten segment zanotował wzrost o ponad 15 proc. w skali roku. Podobnie jak rynek alkoholi (wzrost o 20 proc.). w tym segmencie prym niezmiennie wiodą alkohole wysokoprocentowe - największy udział ma whisky, dużo mniejsze wino i szpampan, choć ten segment zanotował spory wzrost.

Samo posiadanie luksusowych przedmiotów może już nie wystarczyć. Podróże, wydarzenia kulturalne i ekskluzywne spotkania zyskują na znaczeniu. Wzrost zainteresowania konsumentów unikalnymi doświadczeniami i kolekcjonowaniem wyjątkowych emocji otwiera możliwości tworzenia innowacyjnych usług i produktów – konkluduje Tomasz Wiśniewski, Partner w Zespole Wycen w KPMG w Polsce.

bz

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Plan naprawczy: 10 tys. ludzi na bruk i likwidacja

Eurostat: Niemcy też emigrują do Polski!?

Hit. Miał być „Kredyt 0 proc.”, „Nie ma, nie dyskutujemy”

Niemcy zamykają sklepy przy granicy z Polską