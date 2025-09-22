Przybyło 4,9 mld zł gotówki w obiegu

W sierpniu 2025 r. wartość podaży pieniądza zwiększyła się o 19,9 mld zł. Było to spowodowane głównie wzrostem wartości depozytów i innych zobowiązań wobec sektora gospodarstw domowych oraz pieniądza gotówkowego – podał w poniedziałek NBP.

Na koniec sierpnia 2025 r. wartość podaży pieniądza M3 wyniosła 2 bln 626 mld zł i była o 19,9 mld zł wyższa niż na koniec lipca 2025 r. – podał Narodowy Bank Polski w poniedziałkowym komunikacie.

„W sierpniu 2025 r. wartość zaliczanych do podaży pieniądza M3 depozytów i innych zobowiązań w sektorze gospodarstw domowych wzrosła o 7,2 mld zł, tj. 0,5 proc., do poziomu 1 bln 391,6 mld zł. Wartość pieniądza gotówkowego w obiegu wzrosła o 4,9 mld zł, tj. 1,2 proc., do poziomu 430,5 mld zł” – poinformował bank centralny.

Z komunikatu NBP wynika, że zadłużenie netto sektora instytucji rządowych szczebla centralnego wzrosło o 8,6 mld zł, tj. 1,7 proc., do poziomu 507,7 mld zł, zadłużenie sektora przedsiębiorstw niefinansowych o 5,8 mld zł, czyli 1,3 proc., do 455,1 mld zł, a sektora gospodarstw domowych o 3,5 mld zł, tj. 0,4 proc., dochodząc do 817,1 mld zł.

