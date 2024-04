Senatorowie PiS bronią prezesa NBP. Grzegorz Bierecki wygłosił oświadczenie

Politycy koalicji 13 grudnia od kilku miesięcy wściekle atakują prezesa NBP Adama Glapińskiego, za wszelką cenę próbując podważyć zaufanie społeczeństwa do szefa banku centralnego. Tajemnicą poliszynela jest fakt, że zmiana prezesa NBP miałaby pomóc rządowi Tuska wprowadzić euro, na czym zależy Niemcom.

W związku z tymi atakami, senatorowie PiS wydali specjalne oświadczenie, w którym wzięli w obronę prezesa Glapinskiego. Oświadczenie, w imieniu parlamentarzystów PiS, wygłosił senator z Południowego Podlasia Grzegorz Bierecki

„Od ponad roku obserwujemy bezprecedensowe ataki na Narodowy Bank Polski i jego kierownictwo. Te bezpodstawne i bezprawne ataki mają osłabić autorytet banku i doprowadzić do kryzysu zaufania do jednej z najważniejszych instytucji państwa polskiego a w konsekwencji do erozji zaufania do naszej narodowej waluty. W ten sposób realizowany jest plan rządzącej koalicji szybkiego, ścisłego związania polskiego złotego z euro a w konsekwencji przyspieszonego przyjęcia euro przez Polskę” – czytamy w oświadczeniu.