Na kogo "polują" cyberprzestępcy? Sprawdź!

61 proc. osób po 60 roku życia deklaruje, że nie dzieli się danymi wrażliwymi przez telefon z osobami, które mogą podszywać się pod przedstawicieli instytucji - wynika z badania Santander Consumer Banku. Seniorzy wciąż pozostają jedną z grup najbardziej narażonych na cyberprzestępstwa.

Jak wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Santander Consumer Banku (SCB), 61 proc. osób po 60 roku życia deklaruje, że nie dzieli się wrażliwymi danymi z osobami, które mogą się podszywać pod przedstawicieli różnych instytucji. 58 proc. nie udostępnia danych do logowania osobom postronnym. 42 proc. nie klika w linki nieznanego pochodzenia.

Coraz więcej osób korzysta

Jak podają przedstawiciele SCB, coraz więcej osób starszych korzysta z usług bankowych online. Z jednej strony zapewnia to wygodę i oszczędność czasu, z drugiej naraża na zagrożenia związane z cyberprzestępczością. Oszuści bardzo często wybierają na ofiary seniorów, uznając, że ludzie w tej grupie wiekowej są mniej zaznajomieni z nowoczesnymi technologiami. Jak wynika z badania SCB, kwestie bezpieczeństwa w sieci są ważne dla 90 proc. seniorów w Polsce.

„Bankowość elektroniczna jest bezpiecznym sposobem zarządzania finansami, jednak zawsze należy zachować ostrożność w sieci. Szczególnie dotyczy to starszych użytkowników internetu, którzy nie zawsze wiedzą o zagrożeniach online, takich jak phishing, malware czy innych rodzajach oszustw. Z naszego badania wynika, że wielu seniorów już stosuje niektóre dobre praktyki, jednak nadal pozostaje duża grupa, która nie jest z nimi zaznajomiona. Tylko 18 proc. seniorów korzysta z dodatkowych zabezpieczeń jak dwuetapowa weryfikacja czy programy antywirusowe. Dlatego też edukacja na temat tych zagrożeń jest niezbędna” – zaznaczyła rzeczniczka prasowa Santander Consumer Banku Magdalena Grzelak.

Rośnie świadomość

Według informacji przekazanych przez SCB wśród seniorów rośnie świadomość na temat bezpieczeństwa w sieci oraz stosowania dobrych praktyk. Dzieje się tak dzięki akcjom edukacyjnym i wsparciu zapewnianemu przez młodszych członków rodziny. Z badania SCB wynika jednak, że tylko 17 proc. osób powyżej 60 roku życia stosuje trudne do odgadnięcia hasła i regularnie je zmienia, 18 proc. korzysta z dodatkowych zabezpieczeń, takich jak dwuetapowa weryfikacja czy programy antywirusowe, a 20 proc. deklaruje, że sprawdza zgodność danych przed zatwierdzeniem transakcji.

Granie na emocjach

„Bezpieczeństwo w sieci to kluczowy aspekt naszej codzienności. Dlatego w Santander Consumer Banku staramy się edukować naszych klientów oraz przekazywać im dobre praktyki. Zawsze należy pamiętać o regularnych aktualizacjach oprogramowania, silnych hasłach nie tylko do bankowości elektronicznej, ale także sieci domowego internetu. Dodatkowo, uczulamy wszystkich klientów, aby zawsze weryfikowali tożsamość tego, kto do nich dzwoni czy pisze. Cyberprzestępcy często próbują grać na emocjach, więc konieczne jest zachowanie spokoju, dokładne sprawdzenie otrzymywanych wiadomości, jak również nieklikanie w podejrzane maile czy linki – podsumowała Magdalena Grzelak.

Badanie zostało zrealizowane na zlecenie Santander Consumer Banku metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI), przeprowadzonych przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) w dniach 25 marca-9 kwietnia 2024 r. W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa Polaków 60+. Próba n = 1000.

