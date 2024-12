Polacy liczą na auto z drugiej ręki

Spośród kierowców planujących wymianę samochodu, 55 proc. wybiera używany samochód spalinowy - wynika z raportu Santander Consumer Multirent. Około 31 proc. ankietowanych planuje na zakup przeznaczyć od 20 do 50 tys. zł, 29 proc. poszukuje auta w cenie 50-100 tys. zł.

55 proc. Polaków, którzy chcą wymienić pojazd w ciągu najbliższych miesięcy decyduje się na używany samochód z napędem konwencjonalnym. Częściej deklarowały to kobiety (68 proc.) niż mężczyźni (46 proc.). 20 proc. badanych rozważa zakup nowego pojazdu spalinowego – tę odpowiedź częściej wskazywali mężczyźni (27 proc.) niż kobiety (8 proc.). Na wybór samochodu elektrycznego, nowego lub używanego wskazało odpowiednio 7 i 6 proc. Polaków - wynika z raportu „Polak w drodze po auto”.

Jakiego auta szukamy?

„Polacy wciąż są mocno przywiązani do aut spalinowych, a ograniczenia budżetowe najczęściej skłaniają ich do inwestowania w pojazdy używane. Ta tendencja jest najbardziej widoczna w grupie najmłodszych uczestników badania (18-29 lat), spośród których 73 proc. zdecydowałoby się na używany samochód z napędem spalinowym. Auta elektryczne najmocniej przekonują do siebie najstarszą grupę respondentów w wieku 60+. 17 proc. spośród nich wybrałoby nowy pojazd elektryczny. Dla porównania w innych grupach wiekowych było to 5 proc. (18-29 lat), 4 proc. (30-39 lat), 9 proc. (40-49 lat), a wśród kierowców w wieku 50-59 lat żaden z ankietowanych nie zdecydowałby się na kupno +elektryka+” – wskazała Joanna Solecka z Santander Consumer Multirent.

Ile przeznaczamy na zakup

Jak pokazuje badanie, 31 proc. respondentów planuje przeznaczyć na samochód między 20 a 50 tys. złotych. Największy odsetek w tej grupie stanowią osoby w wieku 18-29 lat (44 proc.). 29 proc. badanych wskazało przedział 50–100 tys. złotych. Taką sumę planuje wydać 43 proc. osób w wieku 50-59 lat. Budżet między 100 a 150 tys. na wymianę auta przeznaczyłoby 13 proc. badanych. Odsetek ten wzrasta wraz z wiekiem respondentów i wśród osób po 60. roku życia wynosi 29 proc. 7 proc. ankietowanych poszukiwać będzie auta w cenie pomiędzy 150 a 200 tys. zł, a 4 proc. zamierza wydać na nie więcej niż 200 tys. zł.

Czy elektryk wchodzi w grę?

47 proc. ankietowanych zadeklarowało, że rozważałoby zakup samochodu elektrycznego, pod warunkiem możliwości uzyskania dofinansowania. Wśród kobiet odsetek wskazujących tę odpowiedź wyniósł 51 proc., a wśród mężczyzn 45 proc. Grupą wiekową najbardziej zainteresowaną dofinansowaniami do pojazdów elektrycznych stanowili najmłodsi 18-29 lat. Niemal dwie trzecie z nich (65 proc.) wyraziło chęć kupienia samochodu elektrycznego w przypadku otrzymania wsparcia w postaci dotacji. 30 proc. respondentów nie było zainteresowanych zakupem elektryka nawet z dofinansowaniami, a 23 proc. badanych pozostało niezdecydowanych w tej kwestii.

Badanie zostało przeprowadzone na zlecenie Santander Consumer Multirent przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) w dniach 23-30 października br. na osobach, które posiadają samochód. Zrealizowano je metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI). Próba n=1000.

PAP, sek

