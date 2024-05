Prezes PiS: "Panie Tusk, proszę przeprosić żołnierzy"

Donald Tusk ogłasza się obrońcą granicy, a gdy PiS było przy władzy, obrażał, wyśmiewał i zwalczał obronę granicy - przypomniał prezes Jarosław Kaczyński.

W środę rano w Dubiczach Cerkiewnych na Podlasiu premier Donald Tusk wziął udział w odprawie z dowództwem służb zabezpieczających polsko-białoruską granicę: Straży Granicznej, wojska i policji. W odprawie uczestniczyli też szef MON, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz i szef MSWiA Tomasz Siemoniak.

Tusk ogłosił, że wróci strefa buforowa na granicy z Białorusią, wyraził solidarność z żołnierzami i zapewnił ich o swoim wsparciu oraz dumie z ich służby.

Do tych wydarzeń nawiązał prezes PiS na spotkaniu przedwyborczym w Nidzicy.

Ocenił, że „wojna zaostrza się dzięki takim ludziom jak Tusk”.

Przede wszystkim dzięki Tuskowi, bo to on zdecydował o postawie całej PO, on też atakował plan budowy ogrodzenia, bez którego dzisiaj bardzo trudno byłoby wygrywać tę wojnę, a ofiar byłoby dużo więcej - dodał.