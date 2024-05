Nie do wiary! Urlop nad morzem może być jeszcze droższy

Ustawa o drogach publicznych mówi jasno: opłaty za parkowanie w mieście można pobierać wyłącznie w dni robocze. Zgodnie z treścią ustawy orzekł sąd, który uznał, że pobieranie ich w soboty – jak jeszcze do niedawna miało to miejsce w Augustowie – jest nielegalne. Co na to wrocławscy radni?