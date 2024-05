Kara dla szpitali. Za brak znieczuleń okołoporodowych

Prezes NFZ podpisał zarządzenie, które wprowadza system nagradzania szpitali za zwiększenie odsetka znieczuleń w porodach naturalnych. Szpitale, które nie zwiększą dostępności do znieczuleń dla pacjentek, otrzymają za poród mniej środków z NFZ.

W piątkowym komunikacie NFZ przypomina, że minister zdrowia Izabela Leszczyna przedstawiła pakiet dla kobiet „Bezpieczna i świadoma ja”. Jednym z zaproponowanych rozwiązań jest zapewnienie większego dostępu przyszłych mam do znieczulenia przy porodzie drogami natury.

W ponad połowie porodówek w kraju nie wykonano w 2022 r. ani jednego znieczulenia zewnątrzoponowego, a to powinno być standardem – podkreśliła Leszczyna podczas prezentacji pakietu rozwiązań w ochronie zdrowia „Bezpieczna i Świadoma Ja” adresowanego do kobiet.

Chcą porodów naturalnych. Tylko 17 proc. ze znieczuleniem

Ważne miejsce w tym pakiecie zajmuje opieka okołoporodowa, w tym zwiększenie udziału porodów naturalnych ze znieczuleniem – podał w komunikacie przekazanym PAP Narodowy Fundusz Zdrowia.

NFZ przygotował raport o porodach i opiece okołoporodowej. Wynika z niego, że w 2023 r. odsetek porodów naturalnych ze znieczuleniem zewnątrzoponowym wyniósł 17 proc. w skali całego kraju, przy czym średnia europejska to ok. 40 proc. Dlatego, jak poinformowano, minister Izabela Leszczyna zdecydowała o wprowadzeniu premii finansowej dla szpitali, które zwiększą odsetek znieczuleń do porodów naturalnych.

Koszt znieczulenia

Przypomniano, że obecnie NFZ finansuje dodatkowo znieczulenie zewnątrzoponowe do porodów naturalnych. Koszt znieczulenia to ponad 1 tys. zł i jest on dodawany do kosztu samego porodu.

Poinformowano, że premia dotyczy zwiększenia udziału znieczuleń w ogólnej liczbie porodów naturalnych w konkretnym szpitalu i jest przyznawana w trzech progach: przy udziale znieczuleń powyżej 10 proc współczynnik korygujący wynosi 12 proc.; przy udziale znieczuleń powyżej 20 proc. współczynnik ten wynosi 19 proc., natomiast jeśli udział znieczuleń przekroczy 35 proc. współczynnik wyniesie 21 proc.

Kara finansowa za brak znieczuleń

„Jednocześnie szpitale, które nie osiągną minimalnego progu 5 proc. udziału znieczuleń w porodach naturalnych (w kwartale), otrzymają niższe wynagrodzenie za poród - o 5 proc.” – podano w komunikacie NFZ.

Pierwsze wyliczenie wskaźników nastąpi od 1 lipca 2024 r. za II kwartał 2024 r. i będzie podstawą do zmiany płatności za porody w okresie od 1 lipca do 30 września 2024 r.

