„Sieci”: Bodnara raj dla bandytów

Czy Polska staje się krajem, w którym z więzień zwalniać się będzie najgroźniejszych przestępców? W nowym numerze „Sieci” Marek Pyza pisze, dlaczego Sąd Najwyższy masowo uchyla skazujące wyroki gangsterom, mordercom i złodziejom.

Raj dla bandytów

Marek Pyza w artykule „Raj dla bandytów” pisze, że sędziowie Sądu Najwyższego uchylają prawomocne wyroki – jednak nie z powodów merytorycznych. Podstawą jest kwestionowanie statusu sędziów orzekających.

Naruszają nie tylko konstytucję, przepisy o ustroju sądów, wyrok Trybunału Konstytucyjnego (w 2020 r. uznał on za niekonstytucyjną tzw. uchwałę trzech połączonych izb Sądu Najwyższego, na którą powołują się sędziowie przy tego typu uchyleniach), lecz także uprawnienia prezydenta (żadnemu nominowanemu przez niego sędziemu inny sędzia nie może podważać statusu). W efekcie w niektórych przypadkach przestępcy wychodzą na wolność, w innych czyny, za które zapadły już prawomocne wyroki, się przedawniają. W najgorszym dla skazanych przypadku dostają oni więcej czasu na sądowe batalie, a więc kolejną szansę na uniknięcie kary – zauważa Marek Pyza.

Dziennikarz podaje przykłady spraw, w których na „wadliwie ukształtowany skład sądu” powoływali się obrońcy skazanych przestępców. Tak było w przypadku Andrzeja Z. „Bebola”, członka bezwzględnej lubelskiej grupy przestępczej.

Sędziom SN nie podobało się, że na pięciu członków składu w II instancji dwóch to sędziowie powołani na podstawie zmienionych w 2017 r. przepisów o KRS. Co ciekawe, obrońcy oskarżonego, wnosząc kasację, wskazywali na przesłanki merytoryczne, a nie skład sędziowski. SN podjął jednak decyzję odnoszącą się wyłącznie do obsady sądu II instancji. I zdecydował, że napad w Markach pozostaje nieosądzony od 32 lat.

Jak demoralizuje liberalizm?

Wyborcy Koalicji Obywatelskiej pozycjonują się w społeczeństwie jako elita. Jest wśród nich więcej osób z wyższym wykształceniem, bardziej zamożnych oraz tych, które deklarują przynależność do kadry kierowniczej, przedsiębiorców, wolnych zawodów czy szeroko pojętej inteligencji niż w innych elektoratach – pisze Piotr Gursztyn w artykule „Jak demoralizuje liberalizm?”. Zauważa jednak, że powszechne postrzeganie cech i społecznych zadań elity nijak się ma z tym, co reprezentują zwolennicy liberalizmu.

Mimo ich formalnych przewag bardzo wielu liberałów stoczyło się do poziomu marginesu społecznego pod względem moralnym i kulturowym. A pod względem intelektualnym zamienili się w sektę tępych fanatyków. Co w ich przypadku oznacza moralna i kulturowa degradacja? Jeśli ktoś publicznie używa wulgaryzmów, atakuje za ich pomocą innych ludzi i jednocześnie twierdzi, że można tak robić, niewątpliwie mamy do czynienia z człowiekiem chamskim i niekulturalnym. A od kilku lat jesteśmy świadkami tego, że knajackie, wywodzące się z więziennej patologii wyzwisko składające się na osiem gwiazdek stało się oficjalnym hasłem wyborczym – zauważa Gursztyn.

Zatrzaśnięte drzwi

Walka z nielegalną imigracją ruszyła pełną parą zaraz po zaprzysiężeniu 47. prezydenta Stanów zjednoczonych. Już ponad 5,5 tys. imigrantów skazanych lub podejrzewanych o przestępstwa zostało zatrzymanych w pierwszym tygodniu urzędowania Donalda Trumpa. Jak pisze Aleksandra Rybińska w artykule „Zatrzaśnięte drzwi”, część została już deportowana samolotami do krajów pochodzenia. Poza tym Biały Dom narzucił dzienny wymóg co najmniej 75 zatrzymań w każdym z 25 oddziałów terenowych ICE.

Wśród pierwszych rozporządzeń, które Trump podpisał tuż po inauguracji prezydentury, znalazło się wprowadzenie stanu wyjątkowego na granicy z Meksykiem, gdzie wysłał 1,5 tys. dodatkowych żołnierzy, a także rozporządzenie wykonawcze anulujące prawo do obywatelstwa dla dzieci nielegalnych imigrantów urodzonych na amerykańskiej ziemi. Wśród innych zapowiedzi znalazło się wznowienie budowy muru granicznego i przywrócenie polityki „Pozostań w Meksyku”. Obliguje ona osoby ubiegające się o azyl do oczekiwania na przesłuchania imigracyjne poza granicami USA.

Rybińska zaznacza, że akcja deportacyjna ma objąć głównie osoby skazane za przestępstwa, jednak celem nowej polityki Białego Domu jest zatrzymanie także innych nielegalnych imigrantów.

Trump wielokrotnie mówił podczas kampanii, że jego celem jest wydalenie „15, a nawet 20 mln osób” z kraju. Organizacja non-profit American Immigration Council szacuje, że w USA jest 13 mln migrantów bez prawa pobytu. Usunięcie ich wszystkich z amerykańskiej ziemi kosztowałoby co najmniej 315 mld dol.

Inne ciekawe tematy

Polecamy także artykuły: Konrada Kołodziejskiego „Pochwały za brudną robotę”, Stanisława Janeckiego „Krach Trzeciej Drogi”, Piotra Gontarczyka „Agent, którego nie było”, Macieja Walaszczyka „Rok niewygodnych jubileuszy”, Jana Rokity „Pięć punktów Merza”, Marka Budzisza „Gorąca rywalizacja o lodowatą Arktykę”, Gorana Andrijanicia „Watykan szykuje się na Trumpa”.

Ponadto w tygodniku także komentarze bieżących wydarzeń pióra Bronisława Wildsteina, Krzysztofa Feusette’a, Doroty Łosiewicz, Daniela Obajtka, Marty Kaczyńskiej-Zielińskiej, Samuela Pereiry, Arkadiusza Mularczyka, Andrzeja Rafała Potockiego, Ryszarda Czarneckiego, Andrzeja Zybertowicza.

