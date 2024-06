Eko-aktywiści zaatakowali kolejny obraz!

„Pole maków”, jeden z najsłynniejszych obrazów francuskiego impresjonisty Claude’a Moneta, stał się celem kolejnej akcji działaczy klimatycznych; w sobotę w Paryżu aktywistka nalepiła na dzieło kartkę z fikcyjnym pejzażem, pokazującym suszę. Została zatrzymana.

Do akcji tej doszło w Muzeum d’Orsay, gdzie eksponowany jest obraz. Działaczka ruchu ekologicznego o nazwie Riposte Alimentaire przykleiła na płótno Moneta, które nie jest chronione szkłem, kartkę z fikcyjnym pejzażem. Miał on przedstawiać to samo pole maków, zniszczone jednak przez suszę będącą skutkiem ocieplenia klimatu.

Akcją pochwalił się sam ruch

O akcji poinformował sam ruch Riposte Alimentaire w mediach społecznościowych. Zamieścił nagranie wideo, na którym widać działania aktywistki. Młoda kobieta ubrana jest w T-shirt z napisem „+4 st. Piekło”. Chodzi o ocieplenie klimatu o 4 stopnie Celsjusza - jak twierdzi Riposte Alimentaire, ma to nastąpić na południu Europy do 2100 roku.

Co z obrazem?

Po oględzinach przez konserwatora dzieło Moneta zostało powieszone ponownie. Jednocześnie muzeum zapowiedziało złożenie skargi.

Ruch organizował podobne akcje w poprzednich miesiącach. Aktywiści deklarują jako ich cel zwrócenie uwagi na skutki zmian klimatycznych.

Z Paryża Anna Wróbel

