Co z walącą się kamienicą w Lublinie? „Trwa ekspertyza”

Konieczne jest zabezpieczenie kamienicy objętej katastrofą budowlaną, aby nie doszło do dalszej degradacji – przekazał w sobotę nadzór budowlany w Lublinie. Po uzyskaniu ekspertyzy – możliwe, że jeszcze tego dnia – ma zapaść decyzja, czy obiekt będzie przeznaczony do rozbiórki.

W sobotę nad ranem zawaliła się jedna ze ścian dwupiętrowej kamienicy przy ul. Bernardyńskiej 10. W nocy ze względu na pęknięcia i zawalenie się fragmentu tej ściany mieszkańcy budynku musieli się ewakuować. Nikt nie ucierpiał.

O szczegółach katastrofy poinformowano w sobotę po zebraniu sztabu kryzysowego w Lublinie. Dyrektor wydziału bezpieczeństwa mieszkańców i zarządzania kryzysowego Mirosław Sokal powiedział, że osunęła się ściana kamienicy. Służby ewakuowały siedmiu mieszkańców i kolejne siedem osób z sąsiedniego budynku. Wszyscy znaleźli schronienie u bliskich.

„Komunikacja miejska została przekierowana na inne ulice. Ruch samochodów jest w tym miejscu wstrzymany. Odcięto gaz w tym kwartale ulic, w związku z tym 33 osoby nie mają gazu. Czekamy na dalsze decyzje inspektoratu” – podał dyrektor.

Zawalona część kamienicy przy ulicy Bernardyńskiej w Lublinie / autor: PAP/Wojtek Jargiło

»» O katastrofie budowlanej w Lublinie czytaj tutaj:

Katastrofa budowlana. Rozpada się kamienica w Lublinie

Konstrukcja uszkodzonej kamienicy jest badana

Rzecznik Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lublinie Paweł Kwiecień przekazał, że na razie zapadła decyzja o zabezpieczeniu budynku. Zlecono też opracowanie ekspertyzy, która wyznaczy dalsze postępowanie w kwestii ewentualnej rozbiórki.

Zapytany, kiedy ta decyzja będzie znana, odparł, że jeszcze w sobotę lub w niedzielę.

„Trudno przesądzić, jaka będzie decyzja. Jesteśmy w trakcie analiz, ekspert wejdzie na obiekt budowlany niezwłocznie. W tym momencie wszystko pod budynkiem jest stabilne. Konstrukcja nie pracuje, ale wymaga zabezpieczenia. Postaramy się zabezpieczyć kamienicę, aby nie doszło do dalszej degradacji i zniszczeń” – powiedział rzecznik.

Zastrzegł, że jeszcze nie wiadomo, co było przyczyną katastrofy. Z przekazanych podczas konferencji informacji wynika, że właściciele kamienicy nawiązali kontakt z firmą budowlaną, która zabezpieczy budynek.

„Sytuacja może być dynamiczna. Trudno powiedzieć, czy nastąpi dalsze zawalenie. Jako nadzór budowalny będziemy się starać temu przeciwdziałać” – dodał Kwiecień.

Policja zablokowała ruch na ul. Bernardyńskiej w Lublinie / autor: PAP/Wojtek Jargiło

Destrukcja budynku zaczęła się w piątek wieczorem

Rzecznik Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Magdalena Bożko-Niedźwiecka przekazała PAP, że w piątek około godz. 19.00 dyspozytor odebrał zgłoszenie od mieszkanki Lublina o wypływie wody do piwnicy tego budynku.

„Nasze służby zdecydowały o zamknięciu dopływu wody do budynków przy ulicy Bernardyńskiej 8 i 10. Na miejsce została podstawiona cysterna z wodą pitną dla mieszkańców. W tej chwili wszelkie nasze działania zostały wstrzymane do czasu wydania decyzji nadzoru budowlanego. Nie możemy w tej chwili przesądzić ani wskazać, co było przyczyną, a co konsekwencją tego zdarzenia” – podkreśliła rzeczniczka.

Prawdopodobną przyczyną pęknięcia, a następnie zawalenia części ściany budynku była awaria wodociągowa / autor: PAP/Wojtek Jargiło

Kamienica pochodzi sprzed 180 lat, ale nie jest zabytkiem

Miejski Konserwator Zabytków w Lublinie Hubert Mącik wyjaśnił, że kamienica przy ul. Bernardyńskiej 10 jest stosunkowo młoda jak na tę część miasta. Najstarsze jej fragmenty, tj. poziom parteru, pochodzą z lat 40. XIX w.; w drugiej połowie XIX w. obiekt został rozbudowany.

„Jest to budynek, który stanowi część tkanki Starego Miasta i Śródmieścia Lublina – tego zespołu urbanistycznego. Kamienica nigdy nie była i nie jest wpisana do rejestru zabytków” – podał konserwator.

Podkreślił, że w jej sąsiedztwie są kolejne obiekty zabytkowe, którym ewentualne dalsze zawalenie się kamienicy przy Bernardyńskiej 10 może zagrażać.

„Usunięcie tego zagrożenia jest w tej chwili podstawową kwestią. Na szczęście nie jest to obiekt o bardzo dużej wartości zabytkowej, natomiast niewątpliwie każda strata tego rodzaju budynku z przestrzeni miasta ma swoje konsekwencja dla coraz to mniejszej wartości całego tego zespołu (urbanistycznego)” – zaznaczył Mącik.

Zwrócił uwagę, że sytuacja ta ma też swoje korzenie w ukształtowaniu terenu, gdzie od strony tylnej – jak wynika ze źródeł historycznych – był wąwóz, kanał, który zbierał wody opadowe.

„Charakterystyczne obniżenie obszaru między ul. Bernardyńską a Królewską powoduje, że w całym tym kwartale co jakiś czas pojawia się potrzeba wykonywania prac zabezpieczających” – zaznaczył konserwator zabytków.

