Głośno o pakcie migracyjnym. "Zachęcanie do przybycia"

Wejście w życie paktu migracyjnego otworzy jeszcze szerzej drzwi do Europy i zachęci kolejne setki tysięcy osób, żeby tutaj przybywali – powiedział w piątek w Szczecinie wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, europoseł Joachim Brudziński.

28 maja nad ranem na odcinku granicy w okolicach Dubicz Cerkiewnych (woj. podlaskie) został zaatakowany żołnierz. Szeregowy 1 Warszawskiej Brygady Pancernej został raniony nożem przez jednego z mężczyzn, którzy w grupie próbowali sforsować stalową zaporę. Żołnierz zmarł w czwartek.

„ Wojna zbliża się do naszych granic”

„Mówiliśmy w tej kampanii o tej wojnie hybrydowej, a dzisiaj są już ofiary śmiertelne, czyli de facto wojny realnej, która nieuchronnie, powoli zbliża się do naszych granic” – powiedział Brudziński.

„9 czerwca jest szansa, żebyśmy pokazali obecnie rządzonym, panu Donaldowi Tuskowi, który próbuje się wyłgać z odpowiedzialności za to, co się dzisiaj w państwie dzieje. Przerzuca tę odpowiedzialność. a to na szefa MS Adama Bodnara, a to na szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza, a to w końcu na prokuratorów, a na samym końcu samych żołnierzy” – dodał polityk.

„ Zachęcanie by tutaj przybywali”

„Wejście w życie paktu migracyjnego spowoduje ni mniej, ni więcej tylko jeszcze szersze otwarcie drzwi do Europy i zachęcanie kolejnych setek tysięcy, żeby tutaj przybywali” - mówił Brudziński. Jak dodał, to jest „realny problem”, który można powstrzymać na poziomie Parlamentu Europejskiego.

