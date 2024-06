Złe wieści dla Polaków z kredytami

Prawdopodobieństwo zarówno obniżek stóp procentowych, jak i podwyżek jest mało prawdopodobne do końca roku, ocenia członek Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Ludwik Kotecki.

„Uważam, że do końca roku mało prawdopodobne są obniżki, też prawdopodobnie są mało prawdopodobne podwyżki, czyli zostajemy z tym, co mamy” - powiedział Kotecki dziennikarzom w kuluarach seminarium „Enhancing fiscal framework in Poland” odbywającego się w Ministerstwie Finansów.

Inflacja w górę! Zapowiedź

„Uważam, że dzisiaj powinniśmy się skupić najwyżej na perspektywie do końca roku. I ja od kilku miesięcy mówię, że nie widzę przestrzeni na obniżki, bo widzę inflację bazową na poziomie 4%, może nawet plus; ona teraz w maju będzie troszeczkę niżej niż 4%, ale potem zacznie znowu rosnąć i pewnie będzie pewnie około 4%” - dodał.

Zwrócił uwagę, że w II połowie tego roku spodziewany jest także wzrost inflacji konsumenckiej.

„W związku z tym tak czy inaczej nie ma perspektywy takiej, żeby ta inflacja dawała jakąś taką nadzieję, że jest okienko na obniżanie stóp procentowych. Wydaje mi się, że nie” - wskazał członek Rady.

„Ale jest rzecz ważniejsza i o niej mówię też już od dwóch miesięcy - rynek pracy. Tzn. to, co się dzieje z wynagrodzeniami, a jest bardzo niepokojące. Mam nadzieję, że to się za chwilę skończy, że to się skonwerguje - tzn. nominalne płace z inflacją. I w efekcie realne będą coraz mniejsze. Miejmy nadzieję, że to się wydarzy” - dodał.

Dlaczego nie ma obniżek stóp procentowych?

Według niego, za wcześnie jest, by mówić o ewentualnych zmianach poziomu stóp w perspektywie 12 miesięcy. Najpierw należy zapoznać się z planami odnosnie budzetu, z rozwojem sytuacji na rynku pracy, a także z trwałymi efektami „ewentualnego odmrażania” cen.

„Skoro być może trochę nie jest najlepszym pomysłem dzisiaj podnosić stopy - z różnych powodów - to może trzeba poszukać innego instrumentu, który by trochę tę politykę zacieśniał” „Zostawię to na razie, ponieważ zgłosiłem pewien pomysł, ale nie chcę publicznie teraz o tym mówić” - zakończył Kotecki.

Podczas wczorajszej konferencji prasowej po posiedzeniu RPP, prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) Adam Glapiński stwierdził, że prawdopodobieństwo obniżki stóp w 2024 jest zerowe (w scenariuszu wzrostu inflacji w II poł. 2024).

RPP nie zmieniła w środę stóp procentowych. Rada utrzymuje stopy procentowe na niezmienio

