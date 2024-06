Lokatorzy alarmują: miasto czeka na śmierć budynków

Przedstawiciele organizacji lokatorskich chcą, aby władze zajęły się przepisami dotyczącymi branży mieszkaniowej. Głęboko wierzymy, że prawo do mieszkania dla każdego jest ważniejsze od interesu posiadaczy nieruchomości – podkreślali.

Przedstawiciele Pomorskiej Akcji Lokatorskiej zwołali konferencję prasową w związku z obywającym się w Gdańsku III Ogólnopolskim Zjazdem Lokatorskim. Biorą w nim udział przedstawiciele kilkunastu organizacji i stowarzyszeń z całej Polski, które zajmują się prawami lokatorskimi.

Miasto stara się pozbywać lokatorów komunalnych i socjalnych, nie ma zaplanowanej jasnej polityki mieszkaniowej dotyczącej nowych mieszkań. Jedynym pomysłem na to, co zrobić z aktualnym stanem komunalnym, jest oczekiwanie na naturalną śmierć techniczną budynków, bez mówienia o tym, co ma się stać z mieszkańcami, którzy w nich mieszkają – mówiła Marta Berlińska z Łódzkiego Stowarzyszenia Lokatorów .