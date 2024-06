Statek roku 2020 otworzył się dla gości [ZDJĘCIA]

Urząd Morski w Gdyni wraz z Urzędem Morskim w Szczecinie zaprosiły w sobotę zwiedzanie bliźniaczych statków wielozadaniowych: Zodiak II w Gdańsku i Planeta I w Świnoujściu.

Statki zostały zbudowane w ramach projektu prowadzonego przez Urząd Morski w Szczecinie pod nazwą „Nostri Maris – budowa dwóch wielozadaniowych jednostek pływających”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” na lata 2014-2020.

Zodiak II należy do Urzędu Morskiego w Gdyni. Ma 60 metrów długości, blisko 13 m szerokości, a jego zanurzenie wynosi 3,5 m. Maksymalna prędkość jednostki to 13 węzłów, a nośność to 350 ton.

Ma 60 metrów długości i 13 m szerokości / autor: PAP/Marcin Gadomski

Zodiak II wykorzystywany jest m.in. do wymiany i kontroli pław morskich, usuwania zanieczyszczeń olejowych, gaszenia pożarów na innych jednostkach oraz prac podwodnych.

Wyposażono go m.in. w łódź hydrograficzną i sondy / autor: PAP/Marcin Gadomski

Może też podjąć rozbitków. Wyposażono go m.in. w łódź hydrograficzną i sondy oraz żurawia o zasięgu 17 metrów i udźwigu 10 ton. Może też pełnić zadania lodołamacza.

Używany jest m.in. do usuwania zanieczyszczeń i gaszenia pożarów / autor: PAP/Marcin Gadomski

Załoga jednostki liczy 13 osób. Załoga Planety I jest nieco większa - liczy 21 osób.

Może też pełnić zadania lodołamacza / autor: PAP/Marcin Gadomski

Jak podaje Wikipedia oba statki wybudowano w stoczni Remontowa Shipbuilding w Gdańsku. W 2020 roku bliźniacze jednostki zostały wyróżnione nagrodą Baird Maritime w kategorii „Najlepsza robocza jednostka wielozadaniowa 2020 roku na świecie”.

Załoga jednostki liczy 13 osób / autor: PAP/Marcin Gadomski

PAP/bz

