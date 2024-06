Zanim pójdą pod młotek: obrazy warte miliony złotych

W domu aukcyjnym DESA Unicum w Warszawie jeszcze przez kilka dni można oglądać obrazy polskich XIX-wiecznych mistrzów, które zostały wystawione na sprzedaż. To może być ostatnia szansa, by za darmo zobaczyć dzieła warte miliony złotych. Po aukcji trafią one w prywatne ręce.

Wystawa „Sztuka Dawna. XIX wiek, Modernizm, Międzywojnie” w siedzibie DESA Unicum na ulicy Pięknej 1A w Warszawie potrwa do 13 czerwca (wstęp wolny). Tego dnia odbędzie się aukcja.

Jak można przeczytać na stronie internetowej domu aukcyjnego „Czerwcowa odsłona aukcji >Sztuka Dawna. XIX wiek, Modernizm, Międzywojnie< prezentuje niezwykle rzadko spotykane na rynku sztuki dzieła Władysława Podkowińskiego oraz Aleksandra Gierymskiego - twórców kojarzonych z recepcją impresjonizmu w malarstwie polskim. W ofercie pojawiają się także cztery zupełnie odmienne od siebie obrazy Jacka Malczewskiego”.

Najbardziej wartościowa jest praca „U źródła prawdy”. Jego cena estymacyjna wynosi od 4 do 7 mln zł. Trzy inne obrazy to: „Portret Antoniego Goetz-Okocimskiego” (do 2 mln zł), „Dziewczyna w czerwonych koralach na ganku w Lusławicach, około 1920” (do 800 tys.) i”Krajobraz z jeźdźcem na koniu (Widok na teatr rzymski w Aspendos)” (do 300 tys. zł).

W sumie na wystawie można zobaczyć 45 dzieł, m.in.: „Widok Paryża” Aleksandra Gierymskiego – cena estymacyjna do 2,6 mln czy „Odpoczynek w ogrodzie” Władysława Podkowińskiego – do 1,8 mln zł.

DESA Unicum jest największym domem aukcyjnym w Polsce.

bz

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Dezubekizacja do śmieci: Sądy zwracają miliardy

Nie żyje jeden z najbogatszych Polaków! Co się stało?

Likwidacja kolejnego zakładu. Tym razem w Radomiu