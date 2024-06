PKW: frekwencja na godz. 12-tą wyniosła 11,66 proc.

Frekwencja w wyborach do PE na godz. 12.00 wyniosła 11,66 proc. Pięć lat temu frekwencja o tej samej porze wynosiła 14,39 proc., dekadę temu – 7,31 proc., a 15 lat temu – 6,65 proc.

Szef Państwowej Komisji Wyborczej, Sylwester Marciniak, podał informację o frekwencji w głosowaniu do Europarlamentu – na godz. 12.00 wyniosła ona 11,66 proc. Jest to drugi najwyższy wynik w historii wyborów do Europarlamentu. „Wydano 3 mln 344 tys. 688 kart do głosowania” – powiedział Marciniak.

1019 kandydatów walczy o 53 mandaty

Głosowanie w wyborach do Parlamentu Europejskiego, w których wybieranych jest 53 europosłów spośród 1019 kandydatów, rozpoczęło się w niedzielę o godz. 7 rano. Do zakończenia głosowania o godz. 21 trwa cisza wyborcza.

Do udziału w głosowaniu w Polsce uprawnionych jest 28 mln 952 tys. 443 wyborców; wybory odbywają się w 31 830 obwodach głosowania, z czego 29 735 to obwody stałe, a 1 789 - odrębne. Za granicą utworzono 299 obwodów głosowania, na statkach – 7. Listy wyborcze wystawiło 11 komitetów, z czego siedem zarejestrowało kandydatów we wszystkich 13 okręgach.

Cała Wspólnota głosuje

Obywatele 27 państw członkowskich wybiorą 720 deputowanych Parlamentu Europejskiego. Czwartego i ostatniego dnia wyborów do Parlamentu Europejskiego głosowanie odbywa się w 21 państwach europejskich.

Źródło: PAP

Oprac. GSZ