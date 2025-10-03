Polakom podoba się praca NBP! Najlepsze oceny od lat

W ostatnim półroczu znacząco poprawiły się oceny działania Narodowego Banku Polskiego; są one obecnie najlepsze od pięciu lat – wynika z badania CBOS. Z kolei w przypadku KAS ubyło zarówno pozytywnych, jak i negatywnych opinii.

W piątek Centrum Badania Opinii Społecznych opublikowało wyniki badania „Oceny instytucji publicznych we wrześniu”.

W ostatnim półroczu znacząco poprawiły się oceny działania Narodowego Banku Polskiego. Są one obecnie najlepsze od pięciu lat - podano w raporcie CBOS.

„Dobrze działalność NBP ocenia 54 proc. respondentów, o 9 punktów więcej niż w marcu, źle – 19 proc. ankietowanych, aż o 12 punktów mniej niż sześć miesięcy temu. Poprawę notowań banku centralnego można wiązać ze spadkiem inflacji (do poziomu 2,9 proc. r/r w sierpniu i we wrześniu wobec 4,9 proc. r/r w marcu) oraz idącym za tym obniżeniem przez NBP stóp procentowych” – podano w raporcie CBOS.

Dodano w nim, że we wszystkich uwzględnionych w analizach grupach społeczno-demograficznych działalność NBP częściej spotyka się z aprobatą niż z dezaprobatą.

Dobrą opinię o działalności NBP szczególnie często mają osoby najmłodsze (18–24 lata), uczniowie i studenci. Z kolei więcej niż przeciętnie głosów krytycznych wobec działań tej instytucji zarejestrowano wśród mieszkańców największych miast, osób stosunkowo najlepiej wykształconych i sytuowanych, kadry kierowniczej, specjalistów, średniego personelu, techników oraz wśród właścicieli firm.

Stabilne oceny działania KAS

Z badań CBOS wynika też, że w ostatnim półroczu ubyło zarówno pozytywnych, jak i negatywnych opinii o funkcjonowaniu Krajowej Administracji Skarbowej. „Jej pracę dobrze ocenia obecnie 37 proc. ankietowanych, o 2 punkty mniej niż w marcu. Krytycznie o działaniach KAS wypowiada się 16 proc. badanych, o 3 punkty mniej niż pół roku temu. Niemal połowa (47 proc.) nie potrafi ocenić jej pracy” – podano w raporcie.

Dobrym ocenom pracy KAS sprzyja zadowolenie z materialnych warunków życia. Nieco bardziej krytyczne niż przeciętnie są osoby niezadowolone ze swojego poziomu życia, a ponadto młodsi respondenci.

„Warto zwrócić uwagę na właścicieli firm, którzy częściej niż inni mają wyrobioną opinię o działalności KAS – częściej niż przeciętnie oceniają jej pracę zarówno pozytywnie, jak i negatywnie” – wskazano w raporcie.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Upadlające: cena w handlu wyższa 40 razy od ceny skupu!

Rosjanie znaleźli sposób na amerykańskie Patrioty

Pętla na szyję Polaków. „Dług wzrośnie do 75,3 proc. PKB”

»»Co nowego w gospodarce? – oglądaj Wiadomości Gospodarcze codziennie o 9:30 w telewizji wPolsce24