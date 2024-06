Media: ambasador RP w Waszyngtonie odchodzi

Marek Magierowski odchodzi ze stanowiska ambasadora RP w USA - takie wieści przekazali z Waszyngtonu korespondenci Polskiego Radia oraz TVN. Zastrzegli przy tym, że to informacje nieoficjalne.

Dziennikarze twierdzą, że Magierowski opuści placówkę w połowie lipca, po szczycie NATO w Waszyngtonie. Korespondent „Faktów” TVN dodaje, że Magierowski w ogóle odchodzi z dyplomacji.

Informacje na ten temat komentował w „Gościu Wydarzeń” na antenie Polsat News Marcin Mastalerek z Kancelarii Prezydenta RP. Nie krył zdziwienia.

To całkowite zaskoczenie. To przecież dobry ambasador, wcześniej nie było o tym mowy. Prezydent mówił wielokrotnie, także podczas Rady Bezpieczeństwa Narodowego do polityków wszystkich opcji, że potrzebna jest odpowiedzialność i współpraca – podkreślił szef gabinetu Prezydenta RP.