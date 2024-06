To jest rząd zewnętrzny. "Najazd niemiecki na Polskę"

To jest rząd zewnętrzny. To jest w istocie najazd niemiecki na Polskę - powiedział dla portalu wPolityce prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński.

Prezes PiS, podczas spotkań z dziennikarzami portalu wpolityce.pl, ocenił zmianę sił układu rządzącego po wyborach do Parlamentu Europejskiego.

My uważamy, że władza ma służyć jakimś celom. My mamy jasną koncepcję, którą ONZ nazwał „polskim modelem rozwoju”. Dziś rząd PO ogłosił totalny odwrót z tej drogi, tak korzystnej dla naszego państwa. Ogłosił, bo to jest rząd zewnętrzny. To jest w istocie najazd niemiecki na Polskę.