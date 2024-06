PIH: zwolnić z VAT darowizny z produktów przemysłowych

Przedsiębiorcy utylizują niesprzedane produkty przemysłowe, bo jeśli przekazaliby je na cele charytatywne, musieliby od tego zapłacić VAT – wskazała Polska Izba Handlu. Zdaniem organizacji, odpowiednie zmiany w unijnej dyrektywie VAT można wprowadzić w czasie polskiej prezydencji w Radzie UE.

Unijna dyrektywa w sprawie podatku VAT pozwala państwom członkowskim na wprowadzenie zwolnienia z podatku w przypadku przekazywania produktów dla organizacji pożytku publicznego, ale dotyczy to jedynie żywności. Koszt podatku VAT w przypadku innych artykułów sprawia, że z ekonomicznego punktu widzenia przekazywanie darowizn staje się nieopłacalne, przez co przedsiębiorcy decydują się na ich utylizację – alarmuje Polska Izba Handlu (PIH).

„Duża część tych artykułów znajduje się w idealnym stanie i z powodzeniem może zostać przekazana na cele charytatywne. Chodzi np. o odzież, zabawki czy produkty higieniczne. Chociaż istnieje duże zapotrzebowanie na tego typu darowizny, produkty te są wysyłane do zniszczenia” – czytamy w komunikacie PIH.

Potrzeba systemowych rozwiązań

Według Izby, konieczne są zmiany w przepisach dotyczących podatku VAT. „Potrzebujemy systemowego rozwiązania, które pozwoli na zwiększenie możliwości wspomagania organizacji pożytku publicznego i przysłuży się realizacji celów środowiskowych. Konieczne jest zagwarantowanie, że będzie to mechanizm odporny na oszustwa, ale efektywny, tak by przedsiębiorcy chcieli z niego korzystać” – mówi Maciej Ptaszyński, prezes Polskiej Izby Handlu.

Lepszej okazji może nie być

PIH uważa, że zwolnienie z VAT-u darowizn produktów przemysłowych w Polsce jest możliwe tym bardziej, że na podjęcie tego kroku zdecydowały się już niektóre z państw Unii Europejskiej, m.in. Hiszpania, Włochy, Francja czy Belgia. Dobrą okazją do wprowadzenia odpowiednich zmian wydaje się być prezydencja Polski w Radzie UE w I połowie 2025 roku.

„Stajemy przed szansą wypracowania nowych, odpowiednich do sytuacji społeczno-gospodarczej regulacji Sposób przekazywania darowizn przemysłowych w Polsce powinien zostać uproszczony” – podkreślają przedstawiciele PIH.

Przepisy oderwane od realiów

Stanowisko resortu finansów jest jednoznaczne: objęcie prawa krajowego w zakresie opodatkowania podatkiem od wartości dodanej (VAT) obowiązkiem harmonizacji z prawem unijnym sprawia, że Polska, podobnie jak inne państwa członkowskie UE, nie ma nieograniczonej swobody kreowania własnych rozwiązań w tym przedmiocie.

W konsekwencji polskie przepisy dotyczące podatku od towarów i usług powinny być zgodne z unijnymi przepisami prawa dotyczącymi podatku od wartości dodanej. „Stosownie do art. 16 dyrektywy VAT, wykorzystanie przez podatnika towarów stanowiących część majątku jego przedsiębiorstwa do celów prywatnych podatnika lub jego pracowników, które przekazuje nieodpłatnie lub, w ujęciu ogólnym, które przeznacza do celów innych niż prowadzona przez niego działalność, gdy VAT od powyższych towarów lub ich części podlegał w całości lub w części odliczeniu, uznawane jest za odpłatną dostawę towarów” – czytamy w odpowiedzi MF na interpelację poselską z minionej kadencji Sejmu RP.

Źródło: PIH

Grzegorz Szafraniec

